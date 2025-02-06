Курской операции полгода. Каких успехов добились ВСУ и каковы потери россиян
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Наши войска по-прежнему удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в России
От начала Курской операции прошло ровно шесть месяцев. За это время российские военные понесли большие потери, как в технике и живой силе, так и в территориях.
Об этом 6 февраля пишет Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что за эти полгода враг потерял около 40 тысяч человек, из них более 16 тысяч – убитыми.
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"Операция Сил обороны Украины в Курской области Российской Федерации началась 6 августа 2024 года и длится уже полгода. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Наши войска по-прежнему удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в России", — говорится в сообщении.
Цель Курской наступательной операции — не допустить новое наступление врага в Сумской и Харьковской областях. Эта операция и через 6 месяцев выполняет указанную функцию.
В ГШ добавили, что операция заставила российских военных перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя при этом позиции на других участках фронта.
"Также Россия была вынуждена просить помощи у Северной Кореи, которая направила на Курщину 12 тысяч своих военнослужащих. Общие потери контингента КНДР составили около 4 тысяч человек. Из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две потеряли боеспособность. Следовательно, в настоящее время подразделения КНДР отведены с линии фронта", — отмечается в посте ГШ.
За полгода боевых действий в Курской области потери россиян выглядят так:
- 131 танк,
- 689 боевых бронированных машин,
- 386 артиллерийских систем,
- 12 единиц РСЗО,
- 12 средств ПВО,
- 1 самолет,
- 3 вертолеты,
- 931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня,
- 1164 единицы автомобильной техники,
- 34 единицы специальной техники.
Кроме того, в ходе операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, находившихся в российских тюрьмах.
"Курская наступательная операция остается примером внезапных асимметричных и успешных действий Сил обороны Украины, позволяющих нанести значительные потери превосходящему противнику и перехватить инициативу на поле боя", — подытожили в Генштабе.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Курской области развалили элитное военное подразделение из КНДР. Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что потери военнослужащих КНДР, отправленных в Россию в количестве около 11 000 человек, составили 4000.