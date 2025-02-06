Курской операции полгода. Каких успехов добились ВСУ и каковы потери россиян

Наши войска по-прежнему удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в России

От начала Курской операции прошло ровно шесть месяцев. За это время российские военные понесли большие потери, как в технике и живой силе, так и в территориях.

Об этом 6 февраля пишет Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что за эти полгода враг потерял около 40 тысяч человек, из них более 16 тысяч – убитыми.

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"Операция Сил обороны Украины в Курской области Российской Федерации началась 6 августа 2024 года и длится уже полгода. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Наши войска по-прежнему удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в России", — говорится в сообщении.

Цель Курской наступательной операции — не допустить новое наступление врага в Сумской и Харьковской областях. Эта операция и через 6 месяцев выполняет указанную функцию.

В ГШ добавили, что операция заставила российских военных перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя при этом позиции на других участках фронта.

"Также Россия была вынуждена просить помощи у Северной Кореи, которая направила на Курщину 12 тысяч своих военнослужащих. Общие потери контингента КНДР составили около 4 тысяч человек. Из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две потеряли боеспособность. Следовательно, в настоящее время подразделения КНДР отведены с линии фронта", — отмечается в посте ГШ.

За полгода боевых действий в Курской области потери россиян выглядят так:

131 танк,

689 боевых бронированных машин,

386 артиллерийских систем,

12 единиц РСЗО,

12 средств ПВО,

1 самолет,

3 вертолеты,

931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня,

1164 единицы автомобильной техники,

34 единицы специальной техники.

Кроме того, в ходе операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, находившихся в российских тюрьмах.

"Курская наступательная операция остается примером внезапных асимметричных и успешных действий Сил обороны Украины, позволяющих нанести значительные потери превосходящему противнику и перехватить инициативу на поле боя", — подытожили в Генштабе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Курской области развалили элитное военное подразделение из КНДР. Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что потери военнослужащих КНДР, отправленных в Россию в количестве около 11 000 человек, составили 4000.