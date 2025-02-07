Forbes признал: Михаил Поплавский - один из топ-инфлюэнсеров Украины

Один из лидеров украинских Instagram-блогеров

В свежем журнале Forbes опубликован Топ-20 инфлюэнсеров Украины, 4 место среди самых влиятельных блогеров Украины занял Михаил Поплавский с совокупной аудиторией в ТikТok, Instagram и YouTube — 10 млн подписчиков.

У него 8,2 миллионов подписчиков Instagram, ТikТok – 1 454 768 млн и YouTube – 286 тысяч пользователей. Доля украинцев среди активной аудитории 82%, в возрасте от 5 до 20 лет, постоянно взаимодействующих с его аккаунтом.

Михаил Поплавский поделился новостью со своими подписчиками, поблагодарив их, что разделяют его видение популяризации украинскости и обратился к молодежи с призывом "с гордостью представлять Украину в социальных сетях".

"Социальные сети — основа коммуникации с миром. В социальных сетях вы должны быть как рыба в воде, ведь это ваша коммуникация и реализация творческих здоровых амбиций. Моя миссия, как украинского блогера, украинизировать социальные сети и популяризировать все украинское. Потому что мы сила, мы нация и мы народ! Рад, что миллионам отзывается мое видение! Украинцы — мировой бренд! Дальше – больше! Держим вместе украинскую волну!"

В видео Михаил Поплавский отметил: "Я уже в социальных сетях 15 лет. Сегодня идет битва мозгов, идет информационно — интеллектуальная революция за мозги молодежи. И вы должны держать этот удар и представлять Украину с гордостью. Что мы украинцы, мы нация, мы народ! Социальные сети – это перспектива. Вы можете реализоваться по максимуму уже. Ищите себя в социальных сетях. Ищите что-нибудь уникальное. Каждый из вас уникальный человек, но эту уникальность нужно реализовать!"

Фоловеры поздравлениями и одобрительными отзывами отреагировали на пост лидера украинских Insta-блоггеров.

Cкрины комментариев: