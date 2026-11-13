Как сходить в туалет, когда нет воды: украинцы поделились необычными способами

В столице обсуждают резервные решения, а для квартиры есть временная альтернатива

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В городах, где отключения электричества сопровождаются исчезновением воды, пользование туалетом становится острой бытовой проблемой. Люди запасают воду для смывания и ищут другие выходы.

"Телеграф" поинтересовался у читателей, как они справляются с пользованием туалетом без водоснабжения. В ответах одни поделились лайфхаками с запасами воды, другие описали альтернативы привычному смыванию.

Запасы в ведрах и бутылках

Набирать воду в ведра, тазы и даже бутылки из-под минералки советуют украинцы на время отключений. Напомним, на одного человека ежедневно нужно около 15 литров, из которых не менее 3 литров – питьевой.

Пользователи советуют заливать воду именно в бачок унитаза: по их опыту, смывать из ведра получается хуже. Запас на всякий случай лучше иметь на несколько суток.

"У меня есть запас, потом открываю бачок и заливаю туда воду, потому что если лить так, то можно вылить много, а вода будет течь без напора", – написала читательница Тамара Рудаковская.

Читатели советуют хранить воду для смыва и заливать ее в бачок

Пакеты и уличный туалет: другие варианты от читателей

Если воды нет, украинцы нашли и другие способы воспользоваться туалетом. Некоторые надевают на унитаз пакет, другие используют подгузник. После использования и пакет, и подгузник выбрасывают в мусор.

Отдельно остановились на вопросе туалета в селе. Некоторые пользователи подчеркнули, что уличный туалет – хороший выход в такой ситуации. В тех домах, где туалет находится в помещении, также возникают трудности: в колодцах не хватает воды, а без напора она не течет.

В ответах читателей – альтернативы смыву и спор о быте в селе

Что с туалетами в Киеве

Депутат Киевсовета от "Европейской солидарности", секретарь комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Тарас Криворучко в интервью "Телеграфу" допускал временное прекращение водоснабжения из-за атак до завершения аварийных работ. В то же время он уверяет, что копать туалеты не придется.

В свою очередь, нардеп от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Козырь призывает предусмотреть биотуалеты на случай, если свет будет всего два часа в сутки.

"Дайте людям понимание, куда им сходить в туалет. В какое место? То есть условно тогда нужно на квартал, на пять домов, устанавливать какие-то биотуалеты, подвозить генераторы. Я живу на Левом берегу и этой подготовки не вижу", – сказал Козырь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что временным решением для квартиры может стать ведро с крышкой или компактный торфяной биотуалет. Для ведра нужна присыпка из древесных опилок, торфа или измельченной бумаги: она поглощает влагу и помогает сдерживать запахи. В торфяном биотуалете отходы попадают в отдельный резервуар, вместо воды используется сухая присыпка.