Бывшего советника Азарова взорвали в Москве: кто он и что говорил об Украине

Взрыв произошел возле жилого дома в московском районе Чертаново

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Москве на Кировоградской улице взорвали автомобиль Сергея Заворотного – бывшего советника украинского экс-премьер-министра Николая Азарова. Заворотный находился за рулем и получил тяжелые травмы. Ему оказывают медицинскую помощь.

Об этом сообщают российские СМИ. По уточненным данным, взорвался внедорожник Toyota Fortuner, хотя сначала в сообщениях шла речь о Lexus.

Самодельное взрывное устройство закрепили на днище автомобиля со стороны водителя. Оно сдетонировало, когда машина двигалась по улице.

По информации российских Telegram-каналов, после взрыва Сергей Заворотный самостоятельно выбрался из повреждённого автомобиля. Его состояние оценивается как тяжёлое, сейчас мужчину везут в больницу.

Очевидцы услышали громкий хлопок, увидели искорёженный автомобиль и бросились на помощь пострадавшему. Они также вызвали скорую помощь.

Знакомые Заворотного рассказали, что в последнее время у 72-летнего мужчины были серьёзные проблемы со здоровьем — у него отказывали почки. По их словам, это может создать дополнительную нагрузку на организм во время лечения и усугубить его состояние.

В день взрыва Заворотный ехал за город на дачу к родственникам. Примерно за полчаса до происшествия он разговаривал по телефону со знакомым. По словам близких, ранее никаких угроз ему не поступало.

Кировоградская улица оцеплена, на месте работают полиция и МЧС. Возбуждено уголовное дело.

Кировоградская улица оцеплена

Самодельное взрывное устройство сдетонировало во время движения внедорожника

Самодельное взрывное устройство закрепили на днище автомобиля со стороны водителя

Кто такой Сергей Заворотный

Сергей Заворотный – публицист, кандидат исторических наук и специалист по медиа и политике. До 2004 года он работал в Государственной думе России, а затем занимал должность пресс-секретаря премьер-министра Украины Николая Азарова.

Заворотный называл Евромайдан государственным переворотом и обвинял Запад

Также Сергей Заворотный был связан с пророссийским информационным ресурсом "Антифашист", на страницах которого публиковали материалы с антиукраинской риторикой. Он также стал соавтором книги "Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину", посвященной событиям Революции Достоинства и смене власти в Украине.

Сергей Заворотный стал соавтором книги о потере Россией Украины

В своих публичных высказываниях Заворотный придерживался пророссийских политических взглядов. В частности, он называл Евромайдан государственным переворотом, отрицал самостоятельность политических процессов в Украине и обвинял западные страны, прежде всего США, во вмешательстве во внутренние дела государства. Таким образом он продвигал распространенный в российской пропаганде нарратив о якобы внешнем управлении Украиной после 2014 года.

Заворотный продвигал пророссийские нарративы об Украине

Сейчас Сергей Заворотный занимает должность директора центра информационных технологий Приморского государственного аграрно-технологического университета.

Как сообщал "Телеграф", в Санкт-Петербурге в результате взрыва автомобиля погиб российский полковник.