Печенье Roshen стало дешевле почти на треть: акция в "АТБ" продлится недолго

Акция охватывает два вида с фруктовой желейной начинкой

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В "АТБ" сдобное печенье Roshen Lovita в упаковках по 135 г подешевело с 42,90 до 28,90 грн. Акционная цена одинаковая для апельсинового и малинового вкусов, поэтому выбор начинки не влияет на стоимость покупки.

О предложениях со сниженными ценами в сети "АТБ" пишет "Телеграф". В этой акции участвуют сдобное печенье с желейной начинкой со вкусом апельсина и печенье с желейной начинкой со вкусом малины – оба вида продаются в мягкой упаковке.

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Две пачки разных вкусов по акции обойдутся в 57,80 грн

Экономия на одной пачке составляет ровно 14 грн – это разница между обычной и акционной стоимостью. В процентном выражении снижение цены достигает примерно 32,6% от первоначальной суммы, то есть покупатель экономит почти треть стоимости печенья.

Если взять по одной пачке каждого вкуса, на кассе нужно будет заплатить 57,80 грн вместо 85,80 грн без скидки. Такая покупка обойдется на 28 грн дешевле.

Предложение действует до 17 ноября включительно.

Как сообщал "Телеграф", у Roshen появились новогодние наборы с неожиданными сюрпризами.