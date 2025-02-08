Проверьте чердак: за коляску из СССР можно получить неплохую сумму (фото)

Вещи из СССР могут принести вам неожиданную прибыль

Детскую коляску с 60-х годов советского производства выставили на продажу в Украине. Раритетный товар может заинтересовать как коллекционеров, так и любителей винтажного стиля.

Объявление появилось на сайте для коллекционеров "Violity". Стартовая цена лота составляет 2500 гривен, и торги продлятся до 14 февраля 2025 года.

Коляска изготовлена из дермантина, пластика и металла, без реставраций. Продавец отмечает, что состояние товара хорошо видно на фото, любые дефекты также отражены.

Среди самых ярких дефектов: явно поврежденное и поцарапанное твердое дно, которое, по сути, является единой доской с несколькими дырами.

Несколько проблемных участков есть и на дермантине, которым покрыта верхняя часть коляски.

Несмотря на возраст изделия, в хорошем состоянии сохранилась его основа и колеса.

Стартовая цена лота составляет 2500 гривен, при этом пока не сделана ни одна ставка. Победит тот, кто предложит высокую цену.

Продавец находится в Чорткове, Тернопольская область, но готов отправить коляску по Украине через "Новую Почту" или "Укрпочту". Оплата возможна после получения или через ПриватБанк.

Если у вас тоже остались старые вещи со времен СССР, они могут иметь большую ценность для коллекционеров.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве появилось объявление о продаже советского значка, цена которого достигает 189 тысяч гривен.