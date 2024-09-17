"Вообще мозги потеряли": в Днепре директор лицея нецензурно выругалась на учеников (видео)

Представители учебного заведения эту информацию пока не комментировали

В Днепре в Лицее современного образования произошел инцидент. В сети появилось видео, на котором женщина кричит на учеников заведения.

Об этом сообщает Telegram-канал "Труха-Днепр". Отмечается, что это произошло во вторник, 17 сентября.

По данным канала, на лицеистов кричала директор лицея. На видео можно услышать женский голос. Следует отметить, что женщина на видео использует при ученихах нецензурную лексику.

"Вообще мозги потеряли? … Перех**ачить стулом, чтобы тебе жарко на всю жизнь стало. Ты что, прикалываешься с меня? Что надо сделать, чтобы у тебя ум в голове появился, а не дерьмо в мозгах?", — говорит она.

На официальной странице лицея указано, что его директором является Кирпале Алина Васильевна. Однако точно неизвестно, что на видео именно она, хотя в комментариях под видео один из пользователей утверждает, что это Кирпале.

Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошел этот инцидент. Некоторые пользователи соцсети призвали сразу выяснить все детали, а затем делать выводы. Другие же призвали уволить фигурантку скандала.

Напомним, учитель физкультуры киевской школы №37 угрожал ученику, который переехал в столицу из Луганской области. При этом мужчина толкал и обзывал парня.