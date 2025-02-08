Оппозиция блокирует достройку ХАЭС, руководствуясь частными интересами, а не волей общества, – политолог Гладких

Несмотря на то, что 80% украинцев поддерживают достройку Хмельницкой АЭС, в парламенте до сих пор продолжаются политические манипуляции, тормозящие принятие ключевого законопроекта. Об этом заявил политолог Валентин Гладких, комментируя результаты свежего опроса группы "Рейтинг".

"Общество сказало свое слово. 80% поддержки – это не просто большинство, это запрос, который нельзя игнорировать. Но есть еще слово политиков, и здесь мы видим, что некоторые из них руководствуются не интересами государства, а собственными бизнес-связями в энергетике", – подчеркнул Гладких.

По его словам, оппозиция пытается блокировать принятие законопроекта о закупке атомных блоков в Болгарии из-за лоббирования частных интересов в сфере генерации электроэнергии.

"Не секрет, что часть политиков имеет тесные связи с владельцами других генераций. Их задача – затягивать достройку атомных энергоблоков, чтобы Украина и дальше оставалась зависимой от дорогих источников электроэнергии. Это не просто политическая игра, это прямая угроза энергетической безопасности страны", – пояснил политолог.

Гладких подчеркнул, что отсутствие решения вредит не только энергетической независимости, но и экономике в целом.

"Каждый год Украина тратит миллиарды на импорт электроэнергии вместо того, чтобы инвестировать эти средства в собственную генерацию. Это абсолютно нелогично, и граждане это понимают. Но, к сожалению, политическая целесообразность для некоторых депутатов важнее государственных интересов", — добавил эксперт.