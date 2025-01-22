С вышивкой и пестрыми узорами. В Украине задешево продают постельное белье времен СРСР

В этом тренде видят не только желание освободить место в шкафах

На популярных сайтах объявлений появилась волна предложений по продаже неиспользованного постельного белья времен СССР. Хозяева выставляют на продажу наволочки и пододеяльники, которые десятилетиями хранились в шкафах "про запас".

Большинство товаров до сих пор имеют оригинальные бирки и упаковку. Текстиль отличается характерным для того периода дизайном — яркими цветочными узорами, геометрическими орнаментами и разноцветными линиями.

Цены на такие товары достаточно демократичны – наволочку можно приобрести всего за 85 гривен. Качество ткани может быть очень высоким, ведь изделия хранились в положенных условиях в течение многих лет.

В этом тренде видят не только желание освободить место в шкафах, но символическое прощание с советским прошлым, когда люди вынуждены были создавать запасы из-за дефицита товаров.

Добавим, что вещи, произведенные в Советском Союзе, который прекратил свое существование в 1991 году, в наши дни можно продать за хорошие деньги. К примеру, переливные календари с изображением девушек предлагают приобрести за 50 гривен за штуку.

Ранее "Телеграф" писал, что советские папиросы "Ватра" можно продать по цене чашки кофе.