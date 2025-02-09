Похолодает до -18: когда в Украину придут сильные морозы

Погода в Украине будет зимней

Холодный арктический воздух в начале февраля уже изрядно опустил столбики термометров. Однако прогноз на потепление синоптики давать не спешат, а потому погода в Украине будет оставаться морозной по меньшей мере следующую неделю.

Вместе с тем, сайт Ventusky ожидает, что заметные "минусы" будут наблюдаться до конца месяца. При этом в некоторые периоды может похолодать даже до -18, но такого стоит ждать лишь в Карпатах.

Согласно прогнозу легкие морозы продержатся в Украине примерно до 12 февраля, после чего ненадолго потеплеет. Однако с 17 февраля температура вновь резко пойдет вниз.

Ожидается, что самые низкие температуры стоит ждать в период с 18 по 22 февраля, тогда днем столбики термометров будут опускаться до отметок -4…-8 градусов по Цельсию в дневное время суток. В ночное стоит ждать примерно -8…-12 градусов.

Наиболее холодно будет в районах возле Карпат, где в ночное время стоит ожидать до -15 градусов. В отдельные дни может похолодать и до -18.

Ночь на 22 февраля будет самой холодной

Синоптики говорят, что в этот период также существенно похолодает в России, а потому в пограничных областях Украины тоже возможны кратковременные падения температур до отметок -15 и ниже. На остальной территории нашей страны по ночам можно ждать максимум -10 градусов.

Стоит отметить, что подобные долгосрочные прогнозы обычно строятся на основании исторических данных, а потому картина в прогнозе может сильно отличаться от реальной ситуации.

Напомним, что в Украину с февраля могут вернуться графики отключения света из-за изменения погоды.