В Киеве прозвучали взрывы: россияне атаковали БПЛА

Силы ПВО сбивают вражеские беспилотники

Вечером в пятницу, 7 февраля, в Киеве прозвучали взрывы. Россияне запустили по столице Украины беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация. Жителей города и близлежащих населенных пунктов призвали пройти в укрытия и не выходить до сигнала отбоя воздушной тревоги.

Также об угрозе атаки БПЛА сообщила и Киевская областная военная администрация.

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях.

Кроме Киевской, взрывы прозвучали в Киеве, Белой Церкви, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской области.

О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Отметим, что российские оккупанты в ночь на 1 февраля на фоне масштабного налета ударных беспилотников атаковали несколько украинских областей крылатыми и баллистическими ракетами. В частности, под ударом находились Полтавская, Харьковская, Днепропетровская области, а также Одесса второй раз за последние часы.

Напомним, что в пятницу вечером, 31 января, россияне обстреляли исторический центр Одессы баллистикой. Мощные взрывы прогремели неподалеку от известной гостиницы "Бристоль". Предварительно, российские оккупанты запустили по гражданскому населению три ракеты "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, одна из ракет была кассетной.