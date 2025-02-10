Служил в 9 разных армиях: кем был Петр Дяченко, создавший легендарное подразделение ОУН

Пример Черных Запорожцев вдохновляет новое поколение защитников, напоминая, что несгибаемый дух и преданность Родине – залог победы в любом сражении.

Легендарное подразделение армии УНР "Черные Запорожцы" не знало поражений в боях. Их командир Петр Дяченко прошел через девять разных армий, но всегда оставался верен главному принципу — "Украина или смерть".

Во времена, когда Украина снова борется за свою независимость, особенно важно помнить о героях прошлого, прокладывавших путь к свободе. Петр Дяченко, рожденный на Полтавщине, прошел невероятный военный путь, служа в девяти разных армиях, но всегда оставаясь верен своим принципам.

Становление легендарного подразделения

Еще будучи в царской армии, где дослужился до офицерского звания, Дяченко с началом Украинской революции 1917 сразу стал на сторону УНР. Именно под его командованием полк Черных Запорожцев стал одной из самых эффективных боевых частей украинской армии, не потерпевшей ни одного поражения в бою.

Битва за Вознесенск: триумф духа

Особенно показательным стало сражение за Вознесенск в 1920 году. Несмотря на тяжелую болезнь (тиф) и почти безвыходное положение – отсутствие патронов, обстрел из двух вражеских бронепоездов и наступление красной пехоты – 25-летний командир сумел поднять бойцов в атаку и одержать победу.

Путь борьбы после поражения УНР

После поражения освободительной борьбы Дяченко не сложил оружия. Он продолжал борьбу разными путями: служил в польском войске, сотрудничал с УПА Бульбы-Боровца, командовал дивизией Украинской национальной армии. После Второй мировой войны эмигрировал в США, где продолжал работать на благо Украины.

Наследие, живущее сегодня

Наследие Петра Дяченко и Черных Запорожцев живет и сегодня. Их традиции продолжает 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, защищающая Украину от российской агрессии. Современные воины, как и их предшественники столетия назад, руководствуются тем же несокрушимым лозунгом – "Украина или смерть".

История Черных Запорожцев и их командира – это не просто рассказ о военных подвигах. Это пример преданности идее украинской государственности, передаваемой через поколение. Петр Дяченко умер в 1965 году в США, но его погребение на православном украинском кладбище в Саут-Баунтбруке стало местом паломничества для всех, кто чтит украинскую военную традицию.

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