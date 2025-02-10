Укр

Служил в 9 разных армиях: кем был Петр Дяченко, создавший легендарное подразделение ОУН

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Петр Дяченко
Петр Дяченко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пример Черных Запорожцев вдохновляет новое поколение защитников, напоминая, что несгибаемый дух и преданность Родине – залог победы в любом сражении.

Легендарное подразделение армии УНР "Черные Запорожцы" не знало поражений в боях. Их командир Петр Дяченко прошел через девять разных армий, но всегда оставался верен главному принципу — "Украина или смерть".

Во времена, когда Украина снова борется за свою независимость, особенно важно помнить о героях прошлого, прокладывавших путь к свободе. Петр Дяченко, рожденный на Полтавщине, прошел невероятный военный путь, служа в девяти разных армиях, но всегда оставаясь верен своим принципам.

Становление легендарного подразделения

Еще будучи в царской армии, где дослужился до офицерского звания, Дяченко с началом Украинской революции 1917 сразу стал на сторону УНР. Именно под его командованием полк Черных Запорожцев стал одной из самых эффективных боевых частей украинской армии, не потерпевшей ни одного поражения в бою.

Битва за Вознесенск: триумф духа

Особенно показательным стало сражение за Вознесенск в 1920 году. Несмотря на тяжелую болезнь (тиф) и почти безвыходное положение – отсутствие патронов, обстрел из двух вражеских бронепоездов и наступление красной пехоты – 25-летний командир сумел поднять бойцов в атаку и одержать победу.

Путь борьбы после поражения УНР

После поражения освободительной борьбы Дяченко не сложил оружия. Он продолжал борьбу разными путями: служил в польском войске, сотрудничал с УПА Бульбы-Боровца, командовал дивизией Украинской национальной армии. После Второй мировой войны эмигрировал в США, где продолжал работать на благо Украины.

Наследие, живущее сегодня

Наследие Петра Дяченко и Черных Запорожцев живет и сегодня. Их традиции продолжает 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, защищающая Украину от российской агрессии. Современные воины, как и их предшественники столетия назад, руководствуются тем же несокрушимым лозунгом – "Украина или смерть".

История Черных Запорожцев и их командира – это не просто рассказ о военных подвигах. Это пример преданности идее украинской государственности, передаваемой через поколение. Петр Дяченко умер в 1965 году в США, но его погребение на православном украинском кладбище в Саут-Баунтбруке стало местом паломничества для всех, кто чтит украинскую военную традицию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в чем секрет популярности невзрачного на вид Петлюры. Он прошел путь от студента семинарии до главы Директории Украинской Народной Республики.

Теги:
#Украина #История #Черные Запорожцы