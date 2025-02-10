"А потом скажет: в ТЦК избили". Мужчина убегал от мобилизации и попал под авто (видео)

Действия копа во время ДТП возмутили сеть

Во Львове мужчина, убегая от сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), попал под машину. Этот момент сняла боди-камера работника.

На видео, которое публикуют в сети телеграм-каналы, видно, что к прохожему на улице подошел сотрудник ТЦК. Он представился, показал удостоверение и попросил документ, поддерживающий личность у мужчины.

Прохожий этого не сделал, а попытался бежать. Он выбежал на проезжую часть, где попал под первый автомобиль. После чего встал и побежал дальше.

"Утренняя ситуация во Львове: убегал от ТЦК, попал под машину, и побежал дальше. А потом скажет "избили насмерть"", — говорится в сообщении.

На видео видно, что машина наехала на пешехода на небольшой скорости, он упал на бампер и лобовое стекло. Правоохранитель, находившийся рядом с работником ТЦК, схватился за голову.

"Боже, вот придурок. Ты смотри, что делает... Ладно, поехали отсюда", — сказал работник ТЦК.

Заметим, на видео также видно, что инцидент якобы произошел 13 декабря 2024 в 20:33, однако на улице достаточно светло, поэтому есть вероятность, что камера имеет неправильно выставленное время и дату.

В комментариях пользователи в большинстве своем возмущены бездействием копа в этом случае, и что он не задержал авто, а просто уехал с места ДТП.

Ранее "Телеграф" писал, что "избиения" лаборанта львовского вуза в ТЦК не было. В полиции уже рассказали, где он получил травмы.