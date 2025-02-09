Укр

"Главное, чтобы не задохнулся". Одессит поделился странным лайфхаком, как спрятаться от ТЦК (видео)

Автор
Татьяна Крутякова
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Одессит показал, как спрятаться от ТЦК
Одессит показал, как спрятаться от ТЦК. Фото Коллаж "Телеграфа"

Жена помогает в этом

Мобилизация в Украине для некоторых мужчин болезненная тема, поэтому они придумывают немало интересных схем, чтобы укрываться от территориальных центров комплектования (ТЦК). Так, например, в сети появилось видео, на котором одессит пряяется от ТЦК дома.

Видео было опубликовано местными каналами. На нем мужчина делится своим "лайфхаком", как избежать мобилизации, если работники ТЦК постучались в дверь дома.

"Мужчины, сейчас покажу лайфхак, как я прячусь от ТЦК дома. Помогает мне в этом жена", — говорит мужчина на видео.

На кадрах видно, что мужчина в одной из стен дома на втором этаже имеет что-то похожее на форточку или мини-кладовку в углу. Сам одессит довольно худой, поэтому с легкостью проходит в эту дверь.

По его словам, если он увидел ТЦК возле дома, то зовет жену, которая помогает прятаться. Пока женщина поднимается на второй этаж дома, мужчина уже залезает в мини-кладовку и закрывается. Затем жена пододвигает к углу с дверцей диван и ставит его так, чтобы он полностью закрыл кладовку.

Мужчина говорит, что в этом тайнике у него есть запас еды и сигарет на неделю, и при необходимости он может прятаться долгое время.

Пользователей сети этот лайфхак очень порадовал. Кое-кто подчеркнул, что ТЦК вроде бы не ходят по частным домам с обысками, а кто-то сказал, что мужчина "зря спалил контору". Были и те, кого такое поведение возмутило.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе гадалка предлагает заговоры против ТЦК.

Теги:
#Одесса #Курьез #ТЦК