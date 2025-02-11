Имеет три значения: что означает слово "хідник" на украинском

Украинский язык богат словами с множественными значениями, и слово "хідник" — яркое тому доказательство

В украинском языке слова могут иметь не одно, а несколько лексических значений. Эта способность слова одновременно обозначать разные предметы, явления или понятия называется многозначностью.

Так, слово "хідник" в украинском языке имеет несколько значений, в частности, тротуар, подземный ход или длинный узкий ковер. Чаще всего "хідник" используется именно как тротуар — поднятая пешеходная дорожка вдоль улицы или площади, сделанная из асфальта, кирпича или досок.

Употребление

В украинской литературе можно встретить разные примеры употребления слова "тротуар": В значении подземного хода:

"І ще скажу: таки ж довгенько він копав хідник, дорогу до рятунку" (Максим Рыльский).

У значенні тротуару: "Серед вулиці стояла калюжа, а там, де мали б бути хідники, росло будяччя" (Агатангел Крымский).

У значенні довгого килима: "Зробив Бронко кілька гімнастичних вправ на "турніку", на якому мама тріпала хідники" (Ирина Вильде).

"Хідник" в значении "тротуар" наиболее распространен во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Синонимом к слову "тротуар" является "тротуар", которое происходит от французского "trottoir". В современном украинском языке слово "хідник" в значении "тротуар" достаточно известно, хотя другие значения используются реже.

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