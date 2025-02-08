Сколько получает министр финансов Украины Марченко: "Телеграф" узнал сумму

Материальную помощь министр не получал, заявили в Минфине

Должностной оклад министра финансов Украины Сергея Марченко на 2025 год составляет 104 820,00 гривен.

Об этом "Телеграфу" сообщили в профильном министерстве. Редакция сделала запрос с целью узнать, какую зарплату получает министр в начале текущего года.

В ответе на запрос сказано: согласно Штатному расписанию на 2025 год должностной оклад Министра финансов Украины Марченко Сергея Михайловича составляет 104 820,00 гривен.

Размер начисленной заработной платы в январе 2025 года составил 108 006,99 гривен (включая выплаченную на карточный счет после налогообложения. Она составила 83 165,38 гривен — Ред.).

В то же время материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, а также материальная помощь на оздоровление не выплачивались министру финансов Украины Сергею Марченко в прошлом, 2024 году. Об этом редакции "Телеграфа" также сообщили в профильном министерстве.

Напомним, "Телеграф" выяснил, во сколько обошлась поездка группе народных депутатов Украины в США. Так, для поездки каждого нардепа эконом-классом нужно потратить половину его зарплаты. А на поездку 37 нардепов потратили более 750 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, какую зарплату получает министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.