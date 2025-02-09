Получает меньше всех? "Телеграф" узнал зарплату министра образования Лисового

Управление бухгалтерского учета и отчетности Минобразования дало ответ на запрос

Министру образования и науки Украины Оксену Лисовому в январе 2025 года был начислен должностной оклад за фактически отработанное время в размере 95 417,39 гривен.

Об этом сообщает "Телеграф". Редакция сделала запрос в запрос в Минобразования и науки и получила ответ из Управления бухгалтерского учета и отчетности.

В документе сказано: с должностного оклада министра Лисового осуществлено удержание налогов и сборов на сумму 21 946,00 гривен. К выплате за январь 2025 года — 73 471,39 гривен.

Между тем, в 2024 году материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, а также материальная помощь для оздоровления при предоставлении ежегодного отпуска не выплачивались министру образования и науки Украины Сергею Лисовому.

Напомним, "Телеграф" выяснил, во сколько обошлась поездка группе народных депутатов Украины в США. Так, для поездки каждого нардепа эконом-классом нужно потратить половину его зарплаты. А на поездку 37 нардепов потратили более 750 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, какую зарплату получает министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.