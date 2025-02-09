Сколько зарабатывает украинский "министр без портфеля": "Телеграф" узнал зарплату Немчинова

Управление бухгалтерского учета и отчетности Минобразования дало ответ на запрос о размере заработной платы

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в январе 2025 года получил начисленную заработную плату в размере 72 196,42 грн. Эта сумма уже с учетом всех вычетов.

Об этом сообщает "Телеграф". Наша редакция сделала запрос в Минобразования и науки и получила ответ из Управления бухгалтерского учета и отчетности. Отмечается, что всего Немчинову было начислено за январь 89 685,00 гривны, в том числе:

должностной оклад –76 872,86 гривны;

отпуск – 12812,14 гривны.

С должностного оклада Немчинова осуществлено удержание налогов и сборов на сумму 17 488,58 гривны, в том числе:

налог с доходов физических лиц – 16 143,30 гривны;

военный сбор – 1345,28 гривны.

Таким образом, чистая выплата составила 72 196,42 гривны.

К слову, "Министр без портфеля" — это член кабинета министров, не ведающий отдельной отраслью государственного управления, но имеющий в кабинете одинаковое с другими министрами право голоса, член правительства, который не руководит министерством и/или иным центральным органом исполнительной власти, но имеет полномочное право голоса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую зарплату начислили министру образования и науки Украины Оксену Лисовому в январе 2025 года.