Неплохо зарабатывает: сколько получает министр культуры Точицкий (документ)

Даже с вычетом налогов сумма немалая

Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Точицкий Николай Станиславович получает немалую зарплату на своей должности, которую занимает с сентября 2024 года. Его ежемесячные выплаты несколько схожи с зарплатой министра аграрной политики Виталия Коваля.

Об этом свидетельствует официальный ответ Минкульта на информационный запрос "Телеграфа". Отмечается, что за 2024 год Точицкий не получал материальную помощь от государства на решение социально-бытовых вопросов.

По данным ведомства, министр по состоянию на 1 февраля 2025 получает зарплату в 104 820,00 гривен без учета налогов. Впрочем, в январе Точицкому насчитали 107 544,95 грн зарплаты, из которой высчитали 24 333,17 грн на уплату налогов.

Таким образом, в начале 2025 года министр культуры получил на руки 83 211,78 грн. В министерстве также отметили, что с момента назначения на должность в сентябре 2024 года Николай Точицкий не получал никаких дополнительных выплат – ни материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, ни пособий на оздоровление во время ежегодного отпуска.

Что декларировал в 2024 году министр культуры

Отметим, что Точицкий занимает должность министра культуры с сентября 2024, до этого он работал заместителем руководителя Офиса Президента Украины в 2024 и заместителем Министра иностранных дел Украины 2021-2024.

В декларации после увольнения из ОП Точицкий указал две недвижимости: квартиру за 800 000 грн и земельный участок. Жена министра с 2014 года владеет авто JEEP WRANGLER за 220 тысяч.

В документе зарплата на основной должности указана 217 643 грн. К тому же супруги имеют немало сбережений, которые декларировал Точицкий, в том числе 30 тысяч и более 20 тысяч евро наличными. Некоторые деньги записаны на жену, а некоторые на министра.

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