ВЛК без очередей? Верещук анонсировала запуск электронной системы

Для военнообязанных готовят полезное нововведение

Военно-врачебные комиссии в скором времени начнут внедрять в свою работу электронные очереди. Предварительно это должно уменьшить очереди и ускорить процесс прохождения комиссий.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместительница руководителя Офиса президента Ирина Верещук. По ее словам, нововведения будут внедряться в тестовом режиме в течение недели.

"Сегодня провели очередную межведомственную рабочую встречу по реформе ВЛК. Вскоре ВЛК начнут применять электронные очереди. Пока в тестовом режиме", – отметила Верещук.

В течение этой недели чиновница планирует лично посетить несколько военно-врачебных комиссий, чтобы лично пообщаться с людьми и оценить эффективность работы введенных изменений. Вместе с тем Верещук поблагодарила цифровую команду Министерства обороны Украины и Командование Сухопутных войск ВСУ за поддержку во время реализации реформы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, почему даже после теоретической отмены военного положения мобилизация может продолжиться, а ограничения на пересечение границы для мужчин не будут отменены.