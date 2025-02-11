Болели ноги, но суд это проигнорировал: на Черниговщине мужчину наказали за уклонение от мобилизации

ВВК признала гражданина "ограниченно пригодным"

В Черниговской области Репкинский районный суд вынес приговор по делу военнообязанного, обвиняемого в уклонении от мобилизации во время военного положения. Мужчина не явился за "боевой" повесткой.

Это стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. Следствие выяснило, что мужчина получил повестку 5 марта 2024 года.

Медицинская комиссия признала его "ограниченно пригодным" для службы. Однако согласно материалам суда, 11 марта он не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК), где должен был быть направлен на обучение.

Мужчина признал вину частично и показал, что "тяжелое заболевание с 2009 года, у него болят ноги, он скоро перестанет ходить, имеет три грыжи, плохое зрение". Однако суд установил, что обвиняемый намеренно уклонился от призыва, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

В свою защиту мужчина утверждал, что находился в больнице и имел соответствующие медицинские справки. Однако по свидетельству врачей, обвиняемый самовольно покинул лечебное учреждение, а его заболевание не представляло препятствий для несения военной службы.

В ходе судебных заседаний были допрошены свидетели, в том числе врачи и работники ТЦК. Они подтвердили, что обвиняемый имел возможность обжаловать решение военно-врачебной комиссии (ВВК) или повторно пройти обследование, однако не сделал этого.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины ("Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации") и назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы с испытательным сроком.

Решение суда

Ранее "Телеграф" писал, что в Полтавской области мужчина получил срок за неявку по "боевой" повестке. Военнообязанный признал свою вину и объяснил, что не явился из-за страха участвовать в боевых действиях.