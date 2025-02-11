Условие всего одно. Как временно непригодный мужчина может выехать из Украины

Если срок отсрочки истек, гражданин должен снова пройти ВВК

Военнообязанные, временно признанные непригодными к службе по состоянию здоровья, могут получить право на выезд за границу. Однако это зависит от срока, на который установлена их непригодность.

Как пояснил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA", статус "временно непригодный" предоставляется военно-врачебной комиссией (ВВК) для граждан, которые по состоянию здоровья временно не могут проходить военную службу. Этот статус не бессрочен и подлежит повторному пересмотру через определенное время ВВК.

Кто может пересечь границу

Право выезда за пределы Украины имеют военнообязанные, которые признаны временно непригодными сроком от 6 до 12 месяцев. В этот период они не обязаны являться в воинские части или ТЦК и СП, что позволяет им покинуть территорию Украины на время действия статуса.

В то же время для лиц, которым установлена временная непригодность сроком до 3 месяцев, выезд за границу остается недоступным. Такой статус предусматривает более короткий срок пересмотра, поэтому эти граждане обязаны оставаться внутри страны для прохождения повторного осмотра.

Это решение ВВК зависит от тяжести заболевания или травмы, из-за которых лицо временно не может исполнять обязанности военнослужащего.

Просмотр статуса

Временная непригодность требует обязательного повторного осмотра, во время которого ВВК может:

продлить срок непригодности;

признать лицо пригодным к военной службе;

принять решение о постоянной непригодности.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину, который не служил в армии. Согласно действующему законодательству, мобилизовать могут всех граждан Украины, отвечающих требованиям возраста, состояния здоровья и не имеющих правовых оснований для отсрочки. При этом факт, что человек не имеет военного опыта, не препятствует его мобилизации.