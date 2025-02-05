СБУ раскрыла детали взрыва в ТЦК в Ровно. Россияне взорвали собственного агента-украинца

Молодого безработного РФ превратила в смертника, он не знал, что должен погибнуть

Служба безопасности Украины установила обстоятельства вербовки террориста, которого спецслужбы РФ взорвали в здании ТЦК в Ровно. Мужчину использовали в темную, его намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он вошел внутрь здания.

Как сообщили в СБУ, установлено, что россияне заранее подготовили ликвидацию своего агента, так как он был свидетелем теракта против Сил обороны. В результате него террорист погиб на месте, а восемь военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

Как установило следствие, погибшим агентом РФ оказался 21-летний безработный с Житомирщины, который искал заработков на Telegram-каналах. Там его завербовал представитель российских спецслужб, предложивший парню деньги за выполнение задачи.

"По его указанию агент прибыл в Ровно с самодельным взрывным устройством (СВУ), которое было замаскировано в туристическом рюкзаке. Установлено, что взрывчатка была снабжена мобильным телефоном, к которому имели удаленный доступ спецслужбы РФ. Еще один гаджет с "дистанционным управлением" фигурант держал в своих руках", — рассказали в СБУ.

Российские "заказчики" через камеру телефона зафиксировали момент, когда агент вошел со взрывчаткой в помещение ТЦК. Они сразу активировали взрывное устройство через вызов на телефон.

Как сообщал "Телеграф", 3 февраля в Ровно задержали 19-летних парней, которые хотели взорвать участок полиции. С собой у них был тротил.