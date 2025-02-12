СБУ поймала "крысу" в своих рядах: кто ею оказался (фото)

Фактов о его жизни в сети практически нет

Служба безопасности Украины разоблачила предателя, которым оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра СБ. Речь идет о полковнике Дмитрии Козюре.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что руководитель Штаба Антитеррористического центра при СБУ был именно он.

"Телеграф" рассказывает, что известно об этой личности и какие интересные факты есть в его биографии.

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В открытых источниках практически нет никаких данных про Дмитрия Козюру. Известно лишь, что он принимал участие в мероприятии по наработке рекомендации по усовершенствованию антитеррористической безопасности в Украине в условиях полномасштабной войны, которое прошло в 2023 году в Национальной академии СБУ

Тогда он сказал, что данное мероприятие дает возможность улучшить государственную систему борьбы с терроризмом. Его речь:

"Организация этого мероприятия – возможность поделиться опытом, обменяться мнениями, ознакомиться с новыми возможностями усовершенствования государственной системы борьбы с терроризмом. И вместе выработать дальнейшие рекомендации, которые усилят защищенность нашего государства от врага".

Также Василиюк Малюк в видео после задержания Козюры сказал, что тот с 2016 года возглавлял Антитеррористическое управление СБУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе текущего года Служба безопасности Украины провела за три дня более 150 специальных операций.