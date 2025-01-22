Три дня возмездия: СБУ провела более 150 операций

Было проведено 287 обысков в рамках проведения уголовных производств

Служба безопасности Украины вместе с другими правоохранительными органами провела за три дня более 150 специальных операций.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. За это время оперативники провели комплексные процессуальные действия в 157 уголовных производствах.

По результатам данных мероприятий 222 человека получили подозрения, 85 были задержаны.

Как сообщает СБУ, подозрения получили:

19 вражеских агентов, которые осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность в пользу российских спецслужб;

39 человек, которые причастны к преступлениям в военной сфере, в том числе лица, причастные к хищению средств оборонного госбюджета;

63 человека, в том числе из числа сотрудников ТЦК, бывших МСЭК и ВЛК, а также медучреждений, которых подозревают в организации схем по уклонению от мобилизации и организации незаконного пересечения границы;

7 человек, которые вредили государственной безопасности в информационной сфере и киберпространстве, среди них — антиукраинские пропагандисты;

24 человека, которые наносили вред экономической безопасности государства;

7 человек, которых обвиняют в незаконном обороте оружия и средств военного поражения.

Всего было проведено 287 обысков в рамках проведения уголовных производств.

Ранее "Телеграф" писал, что член КРАИЛ Евгений Яхний задержан. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 10-12 лет тюрьмы.