Что будет, если за рубли устроить теракт у здания ТЦК: СБУ эпически задержала подозреваемых

Правоохранители сообщили фигурантам о подозрении

Полиция Днепропетровщины совместно со Службой безопасности Украины задержала троих мужчин. По информации следствия, по заказу спецслужб РФ они совершили теракт у здания РТЦК в Павлограде.

Им было сообщено о подозрении. Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции Украины.

"4 февраля работники криминальной полиции ГУНП в Днепропетровской области совместно с работниками Службы безопасности Украины задержали троих злоумышленников по местам их проживания в Одесской области и в Днепре. Фигурантов завербовали через мессенджер и обещали денежное вознаграждение за совершение преступления в Павлограде", — заявили в пресс-службе.

Как выяснили стражи порядка, один из задержанных – это переселенец из Донецкой области, который изготовил самодельное взрывное устройство и анонимно оставил его в тайнике.

"Его сообщники приехали из Одесской области специально для совершения преступления. Они остановились в гостинице и ждали указания куратора, который координировал теракт. Далее наемникам сообщили геолокацию схрона, из которого они забрали самодельное взрывное устройство и заложили взрывчатку возле здания РТЦК в Павлограде. 2 февраля около 18:40.

На основе собранных улик правоохранители сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 258 УК (террористический акт). Этим лицам грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет.

Напомним, в субботу, 1 февраля, в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Ровно раздался мощный взрыв. В результате взрыва погиб 1 человек и еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Кроме этого, в Полтавской области напали на сотрудника ТЦК — в солдата выстрелили на заправке. 1 февраля во время сопровождения военнообязанных в учебный центр в Пирятине неизвестный атаковал военнослужащего.

Угрожая охотничьим ружьем, преступник требовал от военного отдать оружие. После отказа преступник открыл огонь, смертельно ранив солдата. Злоумышленник завладел автоматом погибшего и скрылся с места преступления вместе с одним из военнообязанных. Убийство военного ТЦК обрастает новыми подробностями. Журналистам удалось узнать детали страшного преступления.

Ранее "Телеграф" писал, что Драпатый прокомментировал убийства военных ТЦК.