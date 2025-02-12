Рада ввела Национальный день молитвы: когда и как его будут праздновать
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Подобные дни молитвы вводили и другие страны
Национальный день молитвы будут отмечать в Украине ежегодно 24 февраля. Такое решение приняли народные депутаты, поддержав соответствующее постановление.
За документ проголосовали 255 парламентариев. Об этом сообщил представитель фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк.
Парламентарии также определили особый формат проведения заседаний в этот день — они будут начинаться с исполнения духовного гимна "Боже великий, единый".
В пояснительной записке депутаты подчеркнули, что после начала полномасштабного вторжения РФ Украина выстояла благодаря высокомотивированной армии, единству общества и молитвам за победу, которые звучали по всему миру. Общая молитва, по убеждению парламентариев, станет символом духовного единства украинского народа.
Подобные дни молитвы вводили и другие страны в определяющие моменты своей истории. В частности, в мае 1940 года такое решение принял премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.
В США президент Франклин Рузвельт 6 июня 1944 г., в день высадки американских войск в Нормандии, обратился к согражданам с призывом к совместной молитве в прямом радиоэфире. Позже Национальный день молитвы в США был закреплен резолюцией Конгресса, которую подписал президент Гарри Трумэн.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда отмечают День Государственного Флага Украины. Этот день напоминает нам о важности национального единства.