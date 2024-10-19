Нашли друг друга в Раде: что известно о супругах нардепов Железняк и Коваль

Пара обручилась во время полномасштабного вторжения

Отдельным депутатам в Верховной Раде удается не только принимать законы, но и обретать свою любовь. Примером таких является народная избранница от "Слуги народа" Ольга Коваль и из "Голоса" — Ярослав Железняк.

Народные депутаты Железняк и Коваль обручились в 2023 году. Что о них известно – расскажет "Телеграф".

Кто такая Ольга Коваль

Коваль родом из Черкасской области. Училась в местном университете пищевых технологий. После окончания вуза в течение 2 лет была инженером-технологом в хлебопекарном комплексе "Кулиничи".

Позже Ольга отправилась в научную деятельность, получив звание доцента в университете пищевых технологий, в котором обучалась. Также преподавала в Киевском кооперативном институте бизнеса и права. В 2016 году стала кандидатом технических наук.

Коваль руководила "Командой Зеленского" в Киевской области во время президентских выборов. В то же время женщина баллотировалась в парламент от партии "Слуга народа" и прошла. Вошла в Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.

Фото из сети

В 2021 году политика присоединилась к межфракционному объединению Дмитрия Разумкова "Умная политика".

Кто такой Ярослав Железняк

Железняк родом из Мариуполя. Получал образование в Институте права Верховной Рады и университете имени Шевченко по специальности "Международный бизнес". В течение 2 лет был старшим советником по правительству в компаниях Kesarev Consultin и Anheuser-Busch Inbev. Железняк также является преподавателем в школе экономики в Киеве.

Путь в политике Ярослав начал с того, что стал помощником на общественных началах нардепа от "Партии Регионов" Алексея Плотникова и от "Самопомочи" — Виктории Пташник. Впоследствии начал работать советником тогдашнего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичюса. Был советником премьер-министра Владимира Гройсмана по парламентским отношениям.

Фото из фейсбука Ярослава Железняка

В 2019 году стал народным депутатом от партии "Голос" в Верховной Раде и при этом заместителем руководителя одноименной фракции. Железняк также является первым заместителем председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Личная жизнь

Об амурных делах Ольги Коваль нет информации в сети. А вот Ярослав Железняк был женат на женщине Антуанетте, рожденной в Белой Церкви. Известно, что у нее был собственный онлайн-бизнес.

В марте 2023 года стало известно, что народные депутаты — Ярослав Железняк и Ольга Коваль обручились. На росписи был министр юстиции Украины Денис Малюська, который, вероятно, регистрировал брак народных избранников.

Фото из сети

В августе 2023 года у супругов появился сын, которого назвали Иван. Железняк отметил, что будет воспитывать ребенка целенаправленным, чтобы тот сам всего достигал.

Фото из сети

"Нет, ребенку рожденному у двух депутатов, автоматически мандат не выдается. Все сам — нечего сидеть на шее у родителей", — добавил Железняк.

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