Рада запровадила Національний день молитви: коли і як його святкуватимуть

Подібні дні молитви запроваджували й інші країни

Національний день молитви відзначатимуть в Україні щороку 24 лютого. Таке рішення ухвалили народні депутати, підтримавши відповідну постанову.

За документ проголосували 255 парламентарів. Про це поінформував представник фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Железняк.

Парламентарі також визначили особливий формат проведення засідань у цей день — вони розпочинатимуться з виконання духовного гімну "Боже великий, єдиний".

У пояснювальній записці депутати наголосили, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Україна вистояла завдяки високомотивованій армії, єдності суспільства та молитвам за перемогу, які лунали по всьому світу. Спільна молитва, на переконання парламентарів, стане символом духовної єдності українського народу.

Подібні дні молитви запроваджували й інші країни у визначальні моменти своєї історії. Зокрема, у травні 1940 року таке рішення ухвалив прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль.

У США президент Франклін Рузвельт 6 червня 1944 року, в день висадки американських військ у Нормандії, звернувся до співгромадян із закликом до спільної молитви в прямому радіоефірі. Пізніше Національний день молитви у США було закріплено резолюцією Конгресу, яку підписав президент Гаррі Трумен.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли відзначають День Державного Прапора України. Цей день нагадує нам про важливість національної єдності.