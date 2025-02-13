Смог и ужасный запах: уровень загрязнения в Киеве превысил норму в 7 раз

Худшая ситуация на левом берегу города

В четверг, 13 февраля, Киев накрыло облаком смогу вместе с туманом. Кроме этого, на улице нечем дышать, в воздухе ужасный запах.

Такая ситуация наблюдается с вечера 12 февраля. Об этом сообщает наш корреспондент.

Также о состоянии воздуха отчитывается Киевская городская государственная администрация. Отмечается, что в городе значительное ухудшение качества воздуха из-за повышения концентрации взвешенных веществ, в частности, пыли. Причиной этого явления маловетренная погода и повышенное атмосферное давление, препятствующие рассеянию вредных примесей.

Городские власти рекомендуют киевлянам закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

По данным ресурса SaveEcoBot, показатели уровня загрязнения в столице в 7 раз превышают норму.

Самый высокий показатель загрязнения зафиксирован на Харьковском шоссе. Он составил 191 AQI PM2.5, что считается вредным уровнем, который может вызвать дискомфорт при дыхании из-за длительного воздействия. В частности, на левом берегу Киева во всех районах высокие показатели.

Не лучше ситуация в районе Южной Борщаговки. Уровень загрязнения воздуха там достигает 166AQI PM2.5. Высокий индекс зафиксировали и на Виноградаре – 175 AQI PM2.5.

Более-менее в Печерском районе столицы. Средний показатель составляет около 112 AQI PM2.5. Похожие индексы и в центре города.

Сейчас самый чистый воздух в Голосеевском районе. Там по большей части наблюдается умеренный уровень загрязнения.

Карта качества воздуха

Ранее "Телеграф" писал, где в Киеве самый высокий и самый низкий показатели радиации. Радиационный фон в городе находится в обычных пределах.