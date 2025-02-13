Смог і жахливий запах: рівень забруднення в Києві перевищив норму в 7 разів

Найгірша ситуація на лівому березі міста

У четвер, 13 лютого, Київ накрило хмарою смогу разом із туманом. Крім цього, на вулиці нема чим дихати, у повітрі жахливий запах.

Така ситуація спостерігається з вечора 12 лютого. Про це повідомляє наш кореспондент.

Також про стан повітря звітує Київська міська державна адміністрація. Зазначається, що у місті значне погіршення якості повітря через підвищення концентрації завислих речовин, зокрема пилу. Причиною цього явища є маловітряна погода та підвищений атмосферний тиск, які перешкоджають розсіюванню шкідливих домішок.

Міська влада рекомендує киянам зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

За даними ресурсу "SaveEcoBot", показники рівня забруднення у столиці в 7 разів перевищують норму.

Найвищий показник забруднення зафіксовано на Харківському шосе. Він склав 191 AQI PM2.5, що вважається шкідливим рівнем, який може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу. Зокрема, на лівому березі Києва в усіх районах високі показники.

Не краща ситуація в районі Південної Борщагівки. Рівень забруднення повітря там сягає 166 AQI PM2.5. Високий індекс зафіксували й на Виноградарі — 175 AQI PM2.5.

Більш-менш у Печерському районі столиці. Середній показник складає близько 112 AQI PM2.5. Схожі індекси й у центрі міста.

Наразі найчистіше повітря у Голосіївському районі. Там здебільшого спостерігається помірний рівень забруднення.

Карта якості повітря

У КМДА повідомляють, що сьогодні у другій половині дня якість повітря у столиці має покращитися. Влада запевняє, що моніторинг стану атмосфери триває, а тимчасові ускладнення викликані природними факторами.

Як зазначив директор департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний, це не тільки локальна проблема для Києва.

Він пояснив, що однією з головних причин може бути підвищений атмосферний тиск, який перешкоджає розсіюванню забруднень у повітрі. За словами Возного, ситуація стабілізується завдяки змінам у погодних умовах, які очікуються ближче до вечора.

Раніше "Телеграф" писав, де в Києві найвищий та найнижчий показники радіації. Радіаційний фон в місті знаходиться у своїх звичних межах.