Радиационный фон в Киеве: где самый высокий и низкий показатели (карта)

Ситуация остается стабильной

Радиационный фон в Киеве по состоянию на 12 февраля 2025 года находится в своих привычных пределах и составляет 0.069-0.134 мкЗв/час. Это самый высокий и низкий показатели за последние 24 часа.

По данным мониторинга "Saveecobot", самый высокий показатель радиационного фона за последние сутки зафиксирован в 12:25 по адресу улица Китаевская, 22 (Голосеевский район) и составляет 0.134 мкЗв/час. Этот показатель значительно ниже установленного контрольного уровня, что свидетельствует об отсутствии угроз для здоровья населения.

В 13:20 на Дарницкой площади уровень радиации составляет 0.134 мкЗв/час. Сейчас это самый высокий показатель.

Самый низкий радиационный фон был зафиксирован в Печерском районе на Железнодорожном шоссе. Он составлял 0.069 мкЗв/час.

Также низкий уровень радиации зафиксирован в центре столицы на улице Рейтарская, 39. Радиационный фон здесь в пределах нормы — 0,083 мкЗв/час.

В других районах Киева уровень радиационного фона также остается стабильным и не превышает допустимые нормы.

Карта радиационного фона

Отметим, что минимальный уровень радиации наблюдается постоянно. Сегодня уровень радиации в столице остается минимальным и безопасным для жителей и гостей города.

Напомним, 12 февраля в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ.

В КГГА советуют, что для улучшения ситуации с состоянием воздуха нужно закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Ранее "Телеграф" писал, какая будет погода в Киеве в ближайшие дни. Морозы будут постепенно отступать, но придут осадки.