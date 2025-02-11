Пора ремонтировать дороги? В Киеве ограничат движение на одной из улиц

Уже есть схема объезда

Со среды, 12 февраля, в Киеве будет ограничено движение транспорта по ул. Новоконстантиновской. Причина – плановый ремонт путепровода.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА). Работы будут проводиться поэтапно, чтобы сохранить возможность движения на отдельных отрезках.

"В Киеве с 12 февраля ограничат движение транспорта по ул. Новоконстантиновской, на участке от ул. Корабельной до ул. Викентия Хвойки", — пишут в КГГА.

Администрация столицы отмечает, что объезд вышеуказанного участка будет проходить по ул. Викентия Хвойки, Королевской и Николая Кравченко. Капитальный ремонт планируется провести по всей улице, но постепенно.

Отмечается, что этот путепровод был введен в эксплуатацию еще в 1969 году, и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался.

"Работы будут проводиться поэтапно, чтобы сохранить движение транспорта по путепроводу. Весь комплекс работ запланировано выполнить до конца 2025 года", — добавили в КГГА.

Напомним, в Киеве государственное учреждение хочет купить 3 внедорожника за бюджетные деньги. Тендер объявлен более чем на 5 млн грн.

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