В Киеве утром будут останавливать общественный транспорт: в чем причина

Остановка будет длиться 30 секунд

Общественный транспорт в Киеве будет делать остановки во время минуты молчания. Соответствующее объявление будут включать водители во время остановок.

Как передает местный канал "Киев24", такую информацию озвучили в "Киевпастрансе". Речь идет об автобусах и троллейбусах, которые будут совершать остановку на 30 секунд в промежуток времени от 8:50 до 9:00.

При этом отмечается, что в случае включения воздушной тревоги, ей будут отдавать предпочтение.

"30 января Киевсовет принял решение, согласно которому в столице будут объявлять минуту молчания в публичных местах. О ее начале украинцы будут слышать в общественном транспорте, а также через звуковые системы оповещения на Крещатике и Майдане Незалежности, на рекламных носителях и через мобильное приложение "Киев Цифровой", — говорится в сообщении.

Сразу после завершения объявления движение будет возобновлено.

Как сообщалось ранее, со среды, 12 февраля, в Киеве будет ограничено движение транспорта по ул. Новоконстантиновской. Причина – плановый ремонт путепровода.