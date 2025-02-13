Украинские "алмазы" для российского ВПК: что с громким делом экс-депутата на Полтавщине

Владельца завода подозревают в пособничестве стране-агрессору

49-летнего Игоря Лебедика — бывшего депутата Полтавского городского совета от "Партии регионов" и партии "Совесть Украины", которую возглавлял скандальный эксмер Полтавы Александр Мамай , — подозревают в пособничестве стране-агрессорке.

Торговле с врагом война не мешает

Отойдя от местного политикума некоторое время назад, Игорь Лебедик приобщился к крупному бизнесу, в значительной степени связанному с военно-промышленным комплексом РФ.

"Предприниматель Игорь Лебедик превратил советский завод по производству алмазного инструмента в современное предприятие, которое продает продукцию в 57 странах мира. Автоматизация производства и команда талантливых конструкторов позволили продуктам "Полтавского алмазного инструмента" конкурировать на мировом рынке", — писал журнал Forbes Ukraine о Лебедике как о талантливом бизнесмене, когда над ним начали сгущаться тучи (в сентябре 2023-го).

Судя по публикации, глава наблюдательного совета ЧАО "Полтавский алмазный инструмент" и его единоличный владелец Игорь Лебедик свой первый капитал заработал, продав доставшийся ему в наследство дом в селе на Кировоградщине. Торгуя дальше недвижимостью, он к конце концов основал ООО "Городское агентство "Полтавская недвижимость". Постепенно его бизнес расширился до продажи коммерческой недвижимости с готовыми проектами корпоративным клиентам. Несколько площадок с документами вдоль трасс на Полтавщине, кстати, у Лебедика приобрела сеть АЗК WOG.

А затем деловые партнеры предложили ему самому купить цех площадью 10 тысяч квадратных метров на заводе "Полтавский алмазный инструмент" (бывшее название "Полтавский завод алмазных инструментов"), который в свое время снабжал весь Советский Союз шлифовальными алмазными кругами, фрезами, дисками для резки и обработки металла и камня… Предприниматель с дипломом учителя английского и немецкого языка, впоследствии получивший еще два высших образования — специалиста по экономике предприятия и правоведения, — изучив возможности завода и потребности международного рынка, решил не размениваться на мелочи. И в 2017 году выкупил 49 процентов простых акций завода, которым на тот момент владела американская компания NCH Capital и частично долларовый украинский миллионер Василий Хмельницкий, а через три года стал единоличным собственником предприятия.

В осовременивание производства новый собственник, по его словам, вложил 4 миллиона долларов. Мощность завода с его приходом выросла втрое. Расширилась география сбыта продукции и ее ассортимент. Как можно узнать из официального сайта предприятия, сегодня оно ежегодно производит сотни тысяч единиц абразивной продукции, которую поставляет более чем в 70 стран мира.

Продукция завода на выставке в Польше

Ассортимент продукции предприятия, который считается самым крупным из аналогичных производств в Восточной Европе, действительно впечатляет. Она используется в авто- и авиастроении, энергетике, деревообработке, нефте- и газодобыче, стеклообработке, обработке драгоценных камней и обычного строительного камня, производстве керамической плитки.

Сегодня раздел "Сотрудничество" на сайте неактивен, но в статье Forbes Ukraine сказано, что 85% продаж компании приходится на экспорт в Германию, Францию, Южную Корею и Польшу. Долю компании на украинском рынке алмазного инструмента владелец оценивал более чем в 60%. При этом, по словам Лебедика, продукция "Полтавского алмазного инструмента" стоит на 40% дешевле аналогичной, произведенной в ЕС, а работает дольше.

По данным YouControl, на которые ссылается Forbes Ukraine, доход "Полтавского алмазного инструмента" в первый год полномасштабной войны вырос на 28% до 176 млн грн.

Игорь Лебедик, правда, скромно не упомянул, что основным потребителем стратегически важной продукции по "доброй советской традиции" была Российская Федерация, куда отправлялась добрая половина товаров. И война не мешала оживленной торговле со страной-агрессором.

Долгая дорога к деньгам

Терять доходы от экспорта в РФ с началом полномасштабного вторжения Лебедику, конечно, не хотелось. Разрывать договоры с крупными российскими заказчиками он и не думал. Напротив, в течение марта-апреля 2022 года, согласно данным СБУ, предприниматель смог организовать схему поставки продукции в Россию через третьи страны. Следователи считают, что бизнесмен привлек к своей деятельности директора российского "Белгородского Алмазного Инструмента", а также гражданина Казахстана, открывшего на свое имя общество с ограниченной ответственностью "ООО "Алмазный Мир". Таким образом, "Алмазный Мир" стал официальным представителем "Полтавского алмазного инструмента" и посредником между производителем и потребителем (Российской Федерацией).

В постановлении суда от 23 декабря прошлого года говорится, что ОСОБА_5 (имеется в виду Игорь Лебедик), действуя умышленно и желая довести преступный умысел до конца, как единственный акционер, дал указание директору ЧАО "Полтавский алмазный инструмент" на заключение договора поставки продукции из Украины, и, согласно ранее согласованному плану, она была доставлена на территорию Республики Казахстан. Директор ООО "Алмазный Мир" направлял ее в адрес ООО "Белгородский Алмазный Инструмент" РФ с целью дальнейшей реализации на территории России, в том числе предприятиям военно-промышленного комплекса согласно ранее поданным тендерным заявкам".

Правда, дорога в Белгород в объезд через Казахстан была непростой и занимала больше месяца, но "торговца" это не пугало. Загруженные "алмазами" большегрузные автомобили с прицепами выезжали из Украины в Румынию, оттуда — в Болгарию, ехали через Турцию в Грузию, потом в Азербайджан, и уже из Азербайджана добирались на пароме до казахского берега в населенном пункте Курык. Оттуда товар доставляли на таможенный контроль в Актобе, где перегружали на железнодорожный транспорт и отправляли прямиком в Белгород.

А уже с ООО "Белгородский Алмазный Инструмент" для полтавской продукции открывался путь на предприятия тяжелой промышленности страны-агрессора, в частности, предприятия оборонного комплекса. Ее использовали федеральное государственное предприятие атомного флота, государственный научно-исследовательский институт атомных реакторов, филиал "Атомэнергоремонт" "Уралатомэнергоремонт", "Атоммаш", "Электрохимический завод"…

В материалах досудебного производства отмечено, что с апреля 2022 года по январь 2023-го ЧАО "Полтавский алмазный инструмент" отправило таким образом в Россию товара более чем на 7 млн евро. Только по первому договору, заключенному в начале полномасштабного вторжения, от 18.04.2022 г., РФ получила алмазный инструмент на сумму свыше 206 тыс. евро.

Партии товара, используемого в т. ч. для обработки деталей из твердых сплавов и быстрорежущих сталей, отправлялись примерно на такие и большие суммы ежемесячно, а то и дважды в месяц. В общей сложности было осуществлено 16 поставок шлифовальных инструментов из синтетических алмазов. В перечне 57 различных наименований: алмазные и CBN заточные бруски, разнообразные шлифовальные круги, алмазные ролики и головки, полировальные пасты...

Продукция завода

Как отмечено в материалах расследования, алмазные круги отдельных типов используются исключительно для нужд военно-промышленного комплекса РФ.

В результате такой активной хозяйственной деятельности г-на Лебедика и его деловых партнеров в 2022 году в федеральный бюджет России поступило 14 млн 890 тыс. 840 руб. налогов, а за январь 2023 года, когда детективами СБУ была прервана эта цепочка, — 6 млн 388 тыс. руб. Что расценивается как прямое содействие наращиванию военного потенциала вражеского государства.

В СИЗО без права внесения залога

Следствие установило, что должностные лица "Полтавского алмазного инструмента" в мессенджерах обсуждали детали поставок продукции из ТОО "Алмазный Мир" и ООО "Белгородский Алмазный Инструмент". Также обсуждали планы наращивания объемов торговли.

Сразу после проведенных два года назад работниками СБУ обысков на ЧАО "Полтавский алмазный инструмент" его владелец пытался ввести в заблуждение общественность, заявив интернет-изданию "Полтавщина", что никаких обысков на заводе не было, а предприятие стабильно работает на благо Украины.

В конце концов 10 октября прошлого года Октябрьский районный суд Полтавы постановил отправить Игоря Валерьевича Лебедика в учреждение исполнения наказаний № 23 (СИЗО) сроком на 60 дней без права внесения залога, инкриминируя ему пособничество государству-террористу (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины), то есть тяжкое преступление против национальной безопасности. И уже 2 декабря следственный судья этого суда вынес постановление, согласно которому подозреваемый смог выйти на свободу под залог в 5 с лишним миллионов гривен. Буквально через два дня эта сумма была внесена.

Однако прокурор и следователь по особо важным делам УСБУ обжаловали это решение в апелляционной инстанции. Истцы ссылались на то, что следственный судья не учел того, что инкриминируемое Лебедику преступление исключает назначение залога. "Фактические обстоятельства инкриминируемого ему уголовного правонарушения свидетельствуют о его повышенной общественной опасности, особенно в условиях военного положения и продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины", — было сказано в их ходатайстве.

И уже 23 декабря Апелляционный суд Полтавской области вернул Игоря Лебедика под стражу, продлив ему содержание в условиях СИЗО без определения залога.

Подозреваемый, конечно, возражал против такого постановления, ссылаясь на то, что не собирается скрываться от органов досудебного расследования и суда. Аргументируя, что за время досудебного расследования уголовного производства неоднократно выезжал за пределы территории Украины и всегда возвращался. Отмечал свои крепкие социальные связи и то, что он женат и имеет троих детей. А также крайне неудовлетворительное состояние здоровья, которое существенно ухудшилось при содержании под стражей без надлежащей медицинской помощи.

К этим аргументам суд отнесся скептически, и 4 февраля с. г., после того как истек очередной срок ареста для Лебедика, не нашел оснований для изменения меры пресечения. Так что подозреваемый будет находиться в изоляции от общества до завершения досудебного расследования. Оно может длиться очень долго, поскольку дело достаточно объемное и непростое.

Подозреваемому светит провести в местах лишения свободы от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Фото из открытых источников