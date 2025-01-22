Химзавод в Черкассах торговал с РФ во время войны: руководство "заработало" кругленькую сумму (фото)

До полномасштабной войны торговля с Россией велась напрямую

Служба безопасности Украины разоблачила руководство химзавода в Черкассах на сотрудничестве с Россией. Представители предприятия наладили оптовые поставки удобрений и минералов для аграрной отрасли РФ.

Как сообщили в СБУ, в течение 2022-2024 годов дельцы нелегально переправили в Россию собственную продукцию на сумму 1,8 млн долларов. С начала полномасштабной войны фигуранты отгрузили на российские предприятия более 216 тонн химической продукции. Это делалось с помощью аффилированной компании на Ближнем Востоке.

Следствие установило, что первоначально продукцию направляли ближневосточному "посреднику". Однако оттуда осуществлялся ее реэкспорт в Россию.

"Среди ключевых российских заказчиков были одни из крупнейших компаний агропромышленного комплекса страны-агрессора — "Щелково Агрохим" и "Альтерит"", — говорится в сообщении.

Обсуждение поставок велось в анонимных чатах в мессенджерах и по электронной почте. По местам работы и проживанию фигурантов прошли обыски. У них обнаружена документация, мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами незаконной деятельности.

Руководитель Черкасской компании получил уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Расследование продолжается, фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Офисе генпрокурора добавили, что до начала полномасштабной войны украинская компания торговала с Россией без посредников. Следовательно, привлечение иностранной фирмы было лишь способом обойти запрет на торговлю с государством-агрессором.

"В настоящее время руководителю черкасского предприятия избрана мера пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 211 тыс грн", — отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщал "Телеграф", правоохранители задержали чиновника коммунальной организации "Киевмедспецтранс" Киевской городской государственной администрации и четырех его сообщников. Их подозревают в хищении более 6 млн. грн.