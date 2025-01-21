Главный психиатр ВСУ за время войны стал долларовым миллионером: что СБУ нашла у него (фото)

Он оформлял имущество на родственников

Служба безопасности Украины задержала главного психиатра ВСУ, что также является заместителем Председателя Центральной ВЛК, который за время полномасштабной войны разбогател более чем на 1 млн долларов. Он не отражал это имущество в своей декларации.

Как сообщили в СБУ, задержанию способствовали министр обороны и Главнокомандующий ВСУ. Фигурант оформлял имущество на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц. В СБУ не назвали имя подозреваемого, однако известно, что должность главного психиатра ВСУ занимает Олег Друзь. То, что подозрение получил именно он, подтвердил народный депутат Алексей Гончаренко.

Как установило расследование, в течение 2022-2024 годов подозреваемый приобрел:

частный дом в Обуховском районе Киевской области;

2 квартиры в Киеве;

1 квартиру в Одессе;

2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;

БМВ Х7 2024 г.в.;

БМВ Х7 2022 г.в.;

БМВ Х5 2023 г.в.;

БМВ Х3 2022 г.в.;

а также другое имущество.

У мужчины прошли обыски. В ходе них следователи СБУ нашли также 152 тысячи долларов США и 34 тысячи евро. Фигуранту готовятся объявить подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 368-5 (незаконное обогащение);

ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

Санкция этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы должностного лица.

Как рассказывал "Телеграф", правоохранители задержали чиновника коммунальной организации "Киевмедспецтранс" Киевской городской государственной администрации и четырех его сообщников. Их подозревают в хищении более 6 млн. грн.