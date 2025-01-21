Укр

Главный психиатр ВСУ за время войны стал долларовым миллионером: что СБУ нашла у него (фото)

Автор
Елена Руденко
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Автор
У чиновника прошли обыски Новость обновлена 21 января 2025, 10:43
У чиновника прошли обыски. Фото Колаж "Телеграфа"

Он оформлял имущество на родственников

Служба безопасности Украины задержала главного психиатра ВСУ, что также является заместителем Председателя Центральной ВЛК, который за время полномасштабной войны разбогател более чем на 1 млн долларов. Он не отражал это имущество в своей декларации.

Как сообщили в СБУ, задержанию способствовали министр обороны и Главнокомандующий ВСУ. Фигурант оформлял имущество на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц. В СБУ не назвали имя подозреваемого, однако известно, что должность главного психиатра ВСУ занимает Олег Друзь. То, что подозрение получил именно он, подтвердил народный депутат Алексей Гончаренко.

Как установило расследование, в течение 2022-2024 годов подозреваемый приобрел:

  • частный дом в Обуховском районе Киевской области;
  • 2 квартиры в Киеве;
  • 1 квартиру в Одессе;
  • 2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;
  • БМВ Х7 2024 г.в.;
  • БМВ Х7 2022 г.в.;
  • БМВ Х5 2023 г.в.;
  • БМВ Х3 2022 г.в.;
  • а также другое имущество.

У мужчины прошли обыски. В ходе них следователи СБУ нашли также 152 тысячи долларов США и 34 тысячи евро. Фигуранту готовятся объявить подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 368-5 (незаконное обогащение);
  • ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

Санкция этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы должностного лица.

Как рассказывал "Телеграф", правоохранители задержали чиновника коммунальной организации "Киевмедспецтранс" Киевской городской государственной администрации и четырех его сообщников. Их подозревают в хищении более 6 млн. грн.

Теги:
#СБУ #Задержание #Незаконное обогащение #ВСУ