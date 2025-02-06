Могут ли мобилизовать мужчину с псориазом
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Чтобы подтвердить диагноз, необходимо пройти обследование и собрать медицинские справки
Несмотря на общую мобилизацию, не все военнообязанные граждане могут служить из-за состояния здоровья. В частности, не подлежат призыву мужчины с серьезными кожными заболеваниями.
Это регламентировано приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Среди таких болезней, согласно действующему медицинскому регламенту:
- диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова;
- пузырчатка обычная;
- герпетиформный дерматит;
- распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
- псориатическая эритродермия.
Для освобождения от военной службы или получения статуса "непригодный" военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). На комиссии важно предоставить все подтверждающие документы, включая:
- выписки из медицинских карт;
- результаты анализов;
- выводы профильных врачей, таких как дерматолог или иммунолог.
В случае отсутствия должного подтверждения диагноза комиссия может назначить дополнительные обследования, чтобы принять окончательное решение.
Напоминаем, что заболевание суставов, костей и мышц, существенно нарушающих функции организма, является основанием для освобождения от мобилизации. В частности, не призывают со следующими болезнями: инфекционные артропатии со стойкими и значительными изменениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера), артрозы и другие поражения суставов.
Также не мобилизуют с тяжелой формой анкилозирующего спондилоартрита. Кроме этого, получить статус "непригоден" можно из-за болезней позвоночника со значительными нарушениями функций (искажение, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков и т.п.).
Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать с плохим слухом. ВВК может признать мужчину непригодным в определенных случаях.