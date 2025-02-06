Могут ли мобилизовать мужчину с псориазом

Чтобы подтвердить диагноз, необходимо пройти обследование и собрать медицинские справки

Несмотря на общую мобилизацию, не все военнообязанные граждане могут служить из-за состояния здоровья. В частности, не подлежат призыву мужчины с серьезными кожными заболеваниями.

Это регламентировано приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Среди таких болезней, согласно действующему медицинскому регламенту:

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова;

пузырчатка обычная;

герпетиформный дерматит;

распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;

псориатическая эритродермия.

Для освобождения от военной службы или получения статуса "непригодный" военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). На комиссии важно предоставить все подтверждающие документы, включая:

выписки из медицинских карт;

результаты анализов;

выводы профильных врачей, таких как дерматолог или иммунолог.

В случае отсутствия должного подтверждения диагноза комиссия может назначить дополнительные обследования, чтобы принять окончательное решение.

Напоминаем, что заболевание суставов, костей и мышц, существенно нарушающих функции организма, является основанием для освобождения от мобилизации. В частности, не призывают со следующими болезнями: инфекционные артропатии со стойкими и значительными изменениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера), артрозы и другие поражения суставов.

Также не мобилизуют с тяжелой формой анкилозирующего спондилоартрита. Кроме этого, получить статус "непригоден" можно из-за болезней позвоночника со значительными нарушениями функций (искажение, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков и т.п.).

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать с плохим слухом. ВВК может признать мужчину непригодным в определенных случаях.