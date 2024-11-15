Берут ли в армию с повышенным давлением: отсрочку дают не всем

Если нет серьезных осложнений, мужчину могут призвать на не боевую должность

Несмотря на всеобщую мобилизацию, некоторые граждане не подлежат призыву по состоянию здоровья. В частности, это касается мужчин, у которых повышенное давление.

Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, все зависит от степени заболевания. Для получения статуса "непригодный" необходимо пройти ВВК и предоставить все необходимые документы.

Если у мужчины инвалидность, связанная с гипертонией, его не могут мобилизовать без его согласия. А для лиц без инвалидности, но повышенным давлением, решение о мобилизации принимается индивидуально с учетом тяжести болезни.

Берут ли в армию с гипертонией 3-й степени

Гипертонию третьей ступени диагностируют при давлении 180/110 мм рт. ст. и более, а также наличия симптомов сердечно-сосудистых заболеваний.

Мужчины с гипертонией III степени не подлежат мобилизации, если есть необратимые структурные поражения органов. Таким лицам предоставляется отсрочка и они могут служить только добровольно.

Отсрочку от мобилизации с гипертонией предоставляют при следующих нарушениях:

симптоматические артериальные гипертензии при наличии ассоциированных состояний;

гипертония 3 степени, не корректируемая предельно допустимыми дозами препаратов;

гипертония 3 степени с инфарктом миокарда, инсультом, сосудистой деменцией, хронической гипертензивной энцефалопатией III стадии;

кровоизлияния в сетчатке с отеком диска зрительного нерва;

постоянная форма фибрилляции предсердий;

аневризма аорты;

стеноз магистральных артерий более 50%.

Однако если гипертония III степени не сопровождается серьезными осложнениями, мужчины могут мобилизовать на не боевые должности, например, в медицинских подразделениях или учебных центрах.

Мобилизуют ли с гипертонией 2-й степени

При гипертонии второй ступени, то есть когда давление регулярно повышается до 160-179/100-109 мм рт. ст., мужчины подлежат призыву на службу, но с ограничениями. Их могут направить на не боевые должности.

Гипертония 1-й степени и отсрочка

Мужчинам с гипертонией первой ступени, то есть с показателями давления 140-159/90-99 мм рт. ст., не дают отсрочку. Поэтому такие мужчины могут быть признаны пригодными для военной службы в любых видах войск.

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