Кто военнообязан в 2025 году и что им важно знать о мобилизации

Большинство украинцев не могут выехать за границу

Статус военнообязанного в Украине имеют мужчины и женщины, которые находятся в запасе Вооруженных Сил Украины. Это граждане, которые могут быть мобилизованы во время военного положения.

Детальнее об этом рассказали юристы. Эксперты отмечают, что военнообязанные должны соблюдать правила воинского учета, состоя на учете в районных территориальных центрах комплектования (ТЦК) по месту регистрации.

Кто считается военнообязанным в 2025 году

В Украине военнообязанными числятся мужчины мобилизационного возраста от 25 до 60 лет.

Некоторые мужчины в возрасте от 18 до 25 лет считаются военнообязанными, а именно которые:

прошли военную службу;

получили воинское звание;

имеют заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) об ограниченной пригодности;

прошли базовую общевойсковую подготовку.

Кто не военнообязанный

Мужчины 18-25 лет, состоящие на учете призывников (т.е. еще не проходили службу), не подлежат мобилизации.

Женщины, не имеющие медицинского или фармацевтического образования и не состоящие на военном учете, не являются военнообязанными.

Также не касаются правила воинского учета мужчин в возрасте 25-60 лет, которые исключены из учета на основании закона (например, по состоянию здоровья или другим законным основаниям), подчеркивают правоведы.

Обязанности военнообязанных во время военного положения

Во время особого периода военнообязанные должны:

стоять на воинском учете по месту жительства;

в случае объявления мобилизации появляться в ТЦК по вызову прохождения службы;

проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) раз в год;

иметь военно-учетные документы (военный билет или соответствующий электронный документ);

соблюдать правила воинского учета, в частности сообщать об изменении места жительства или трудоустройства.

Ограничение для военнообязанных

Военнообязанные граждане не могут выезжать за границу во время военного положения (если нет на то законных оснований). Нарушение правил воинского учета влечет административную ответственность, а за уклонение от мобилизации во время военного положения предусмотрена уголовная ответственность.

Есть ли исключение

Юристы отмечают, что военнообязанные могут не быть призваны только при наличии оснований для отсрочки, предусмотренных законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". К примеру, отсрочка может предоставляться по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья или на период обучения.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать студента или преподавателя во время каникул. По украинскому законодательству, педагоги и соискатели образования имеют право на отсрочку.