У "Резерв+" появилась красная лента: что делать, если вы в розыске

Попасть в розыск можно из-за неявки по повестке

Военнообязанные граждане Украины, нарушающие правила воинского учета, могут быть объявлены в розыск территориальным центром комплектования (ТЦК). Об этом можно узнать даже через мобильное приложение "Резерв+".

Адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA" объяснил, как именно в приложении сообщают о нахождении в розыске и какие детали свидетельствуют о нарушении. По словам юриста, если военнообязанный игнорирует направленную по почте повестку или не выполняет требования воинского учета, ТЦК может объявить его в розыск.

В таких случаях мобильное приложение "Резерв+" сигнализирует о проблеме.

"Если бы Вы были в розыске, то у "Резерв+" была бы налицо так называемая красная лента с записью "Похоже, у Вас обнаружены нарушения правил воинского учета" или "Выявлены нарушения правил воинского учета, обратитесь в ТЦК"", — отметил адвокат.

Что делать, если получили сообщение

Юрист подчеркнул, что при получении такого сообщения следует немедленно обратиться в соответствующий ТЦК для уточнения обстоятельств и урегулирования ситуации. Игнорирование таких сигналов может привести к более серьезным последствиям, включая привлечение правоохранителей.

Напоминаем, как узнать причину объявления в розыск. Существует два основных способа получить официальную информацию о причине розыска:

обращение в районный ТЦК, подавший в розыск (там обязаны объяснить, какое именно нарушение зафиксировано);

обращение в районный отдел Национальной полиции (правоохранители владеют деталями правонарушения, указанными в обращении от ТЦК).

Для снятия с розыска ТЦК уведомляет полицию об отсутствии оснований для задержания. Это осуществляется через официальное уведомление, подписанное начальником соответствующего ТЦК. Если составлен протокол или выявлено отсутствие нарушений, выносится соответствующее постановление.

Ранее "Телеграф" писал, как сняться с розыска ТЦК. После обновления данных в "Резерв+" вас может ожидать "сюрприз".