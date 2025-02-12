Есть 8 причин попасть в розыск ТЦК. Что будет с мужчиной после этого

Розыском военнообязанных занимается полиция

Во время военного положения и мобилизации территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) активизировали розыск мужчин, нарушающих правила воинского учета. Это касается граждан в возрасте от 25 до 60 лет, которые не выполняют свои обязанности согласно законодательству.

Как объяснили юристы, инициатором розыска выступают ТЦК, однако главной целью является не уголовное преследование, а обеспечение личной явки таких лиц в районные центры. Это необходимо для составления протокола об административном правонарушении и вынесении штрафа.

Причины розыска

В розыск чаще всего попадают мужчины, которые:

не состоят на воинском учете по месту регистрации;

не состоят на учете на предприятии или в учебном заведении;

игнорируют вручение повестки лично, по почте или работодателю;

отказываются проходить военно-врачебную комиссию (ВВК);

не обновили свои военно-учетные данные;

уклоняются от взятия на воинский учет;

уклоняются от мобилизации.

Юридическим основанием для таких мер являются нарушения, определенные статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Что происходит после обнаружения нарушителя

После установления нарушения ТЦК может обратиться в полицию с запросом на административное задержание военнообязанного. Далее процесс развивается по следующей схеме:

Нарушителя доставляют в районный ТЦК. Составляется протокол об административном правонарушении. Выносится постановление о штрафе и административной ответственности. В случае отсутствия оснований для отсрочки нарушителя могут направить на ВВК для последующего призыва.

Эксперты добавляют, что находящиеся в розыске военнообязанные не могут быть забронированы от мобилизации, а находящиеся за рубежом мужчины рискуют получить отказ в оформлении паспортных документов.

Как снять розыск

Юристы отмечают: снять розыск можно только после личной явки в ТЦК и вынесения постановления об административной ответственности. Дистанционного решения этого вопроса законодательство не предусматривает.

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