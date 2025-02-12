Есть 8 причин попасть в розыск ТЦК. Что будет с мужчиной после этого
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Розыском военнообязанных занимается полиция
Во время военного положения и мобилизации территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) активизировали розыск мужчин, нарушающих правила воинского учета. Это касается граждан в возрасте от 25 до 60 лет, которые не выполняют свои обязанности согласно законодательству.
Как объяснили юристы, инициатором розыска выступают ТЦК, однако главной целью является не уголовное преследование, а обеспечение личной явки таких лиц в районные центры. Это необходимо для составления протокола об административном правонарушении и вынесении штрафа.
Причины розыска
В розыск чаще всего попадают мужчины, которые:
- не состоят на воинском учете по месту регистрации;
- не состоят на учете на предприятии или в учебном заведении;
- игнорируют вручение повестки лично, по почте или работодателю;
- отказываются проходить военно-врачебную комиссию (ВВК);
- не обновили свои военно-учетные данные;
- уклоняются от взятия на воинский учет;
- уклоняются от мобилизации.
Юридическим основанием для таких мер являются нарушения, определенные статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Что происходит после обнаружения нарушителя
После установления нарушения ТЦК может обратиться в полицию с запросом на административное задержание военнообязанного. Далее процесс развивается по следующей схеме:
- Нарушителя доставляют в районный ТЦК.
- Составляется протокол об административном правонарушении.
- Выносится постановление о штрафе и административной ответственности.
- В случае отсутствия оснований для отсрочки нарушителя могут направить на ВВК для последующего призыва.
Эксперты добавляют, что находящиеся в розыске военнообязанные не могут быть забронированы от мобилизации, а находящиеся за рубежом мужчины рискуют получить отказ в оформлении паспортных документов.
Как снять розыск
Юристы отмечают: снять розыск можно только после личной явки в ТЦК и вынесения постановления об административной ответственности. Дистанционного решения этого вопроса законодательство не предусматривает.
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