Не только ТЦК. Кто отвечает за мобилизацию и как она происходит

В Минобороны рассказали, кто занимается розыском нарушителей

Украинцы часто ошибочно полагают, что мобилизация – это исключительно задача территориальных центров комплектования (ТЦК). Однако в процессе мобилизации вовлечены и правоохранительные органы, а также местные власти.

Об этом в интервью Укринформу рассказал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. По его словам, в украинском законодательстве четко прописаны функции каждого органа, вовлеченного в процесс мобилизации.

Однако в информационном пространстве часто царят отрицательные нарративы, создающие искаженное представление.

"Проблематика мобилизации основывается на тех реалиях, в которых живет украинское общество в целом. Что я имею в виду? Наше информационное пространство сосредоточено на негативе, обществу навязывают нарративы о "бусификации", о плохих "ТЦКашниках". Мы видим больше негатива, чем позитива относительно необходимости защиты страны и государства", — пояснил Гаврилюк.

Замминистра обороны отмечает, что ТЦК занимаются учетом и отбором граждан для пополнения рядов Сил обороны Украины. Однако у них нет полномочий разыскивать лиц, уклоняющихся от мобилизации.

Розыск граждан, не явившихся по повестке, – это ответственность местных органов власти и полиции. Именно они должны обеспечить явку военнообязанных в соответствующие учреждения, добавил Гаврилюк.

Напомним, что после отмены военного положения в Украине необязательно прекратится мобилизация или отменят ограничения на пересечение границы для мужчин.

По словам юриста Владимира Пилипенко, президент имеет право объявить мобилизацию даже без введения военного положения, однако в более ограниченных масштабах.

"Мы не можем проснуться в одно утро и сказать: "Все". Мы будем с этим жить на самом деле годы и годы, потому что мы понимаем, что там ничего не изменится на севере, на востоке. Они (россияне – ред.) будут хотеть уничтожить Украину. Мы должны быть к этому готовы", — отметил юрист.

Ранее "Телеграф" писал, кто военнообязан в 2025 году и что им важно знать о мобилизации. Сейчас большинство украинцев не могут уехать за границу.