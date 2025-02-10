Политик до этого сделал популистические заявления о румынских супермаркетах

В столице Румынии на фоне отставки президента Клауса Йоханниса происходят протесты сторонников пророссийского кандидата Келина Джорджеску. Между ними и полицией уже произошли столкновения.

Согласно данным Digi24, всего на акцию вышло около 400 человек. Причиной протестов является призыв Джорджеску бойкотировать крупные супермаркеты, однако люди на улицах также требовали признать результаты первого тура выборов, которые прошли в ноябре.

В жандармерии Бухареста сообщили, что акции не были согласованы с городскими властями, но призвали демонстрантов сотрудничать с правоохранителями.

Около 14:00 по местному времени (то же, что и по Киеву) демонстранты пришли к зданию парламента, где попытались прорвать оцепление полиции. Где-то в 15:35 поступили сообщения о том, что полиция применила слезоточивый газ.

Кроме того, сообщалось о том, что на акциях задержали украинца, который вступил в физическое противостояние с участниками акции. Сообщается, что он пострадал в ходе столкновений со сторонниками Джорджеску.

Протесты начались после того, как Джорджеску заявил о том, что румынские супермаркеты принадлежать иностранным компаниям, не платят налоги и не продают румынские товары. При этом, он заявлял, что магазины якобы хотят установить автоматические кассы, чтобы уволить румынских работников.

В то же время, статистические данные говорят, что торговые сети отчитывались о миллиардной прибыли, а 70% продукции там именно румынского производства. Поэтому бойкот скорее всего ударит именно по местным производителям, а не по ритейлерам.

Напомним, Джорджеску называл Украину вымышленным государством. Он заявил, что ее разделение между соседними государствами – неотвратимо.