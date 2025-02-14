Вже чотири роки залишається в тіні: як виглядає єдина донька Юлії Тимошенко і де вона зараз

На останніх передвоєнних фото Євгенія Тимошенко виглядала щасливою та безтурботною

Євгенія Тимошенко – єдина дочка ветеранки української політики Юлії Тимошенко та її чоловіка Олександра. Дитину лідерка "Батьківщини" народила на самому початку своєї трудової діяльності — 1980 року. Тож коли дочка підросла, ніщо не стояло на шляху політичної кар’єри Юлії Володимирівни. А зараз Євгенія вже доросла жінка, яка сама виховує трьох дітей.

"Телеграф" розповість, що відомо про єдину дочку Юлії Тимошенко Євгенію, і де вона зараз під час війни в Україні.

Євгенія Тимошенко — що про неї відомо

Євгенія Тимошенко народилася 20 лютого 1980 року у сім’ї Олександра та Юлії Тимошенко. Вона закінчила лондонську школу економіки зі спеціальностей політики та філософії. Є засновницею асоціації "Child.ua".

На відміну від матері-політика, Євгенія Тимошенко не стала будувати кар’єру в українській політиці, вона зосередилася на благодійній та підприємницькій діяльності. Велику медійність Євгенія здобула, коли Юлія Тимошенко потрапила до в’язниці. Її донька була активною захисницею матері під час судового процесу проти неї у 2011 році. Вона проводила публічну кампанію для її звільнення із залученням зарубіжних дипломатів, засобів масової інформації та правозахисних організацій.

Після звільнення Юлії Тимошенко з в’язниці Євгенія знову відішла у тінь і рідко з’являлася у медіапросторі. Відомо, що вона двічі була одружена і в 2020 році народила третю дитину своєму другоиу чоловікові Артуру Чечоткіну.

За півроку до початку повномасштабної війни – у вересні 2021 року – Юлія Тимошенко показала милі фото з дочкою Євгенією та онукою у своєму Instagram. Судячи з кадрів, політик із дочкою та онукою разом сходили до театру, де гарно провели час разом. Це було останнє публічне фото з донькою на сторінці Юлії Тимошенко.

Як пише видання informator.ua, під час повномасштабної війни в Україні Євгенія Тимошенко з родиною перебралася у жити в Дубай. Це також підтверджує геолокація, яку вказала Євгенія на своїй сторінці у соцмережі LinkedIn. Там же вона вказала, що є керівником українського благодійного фонду Child.ua.

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