Нежность, которая вырастет настоящим бойцом: в Украине продают щенков амстаффа за 1000 € (фото)

Этой породе нужна дрессура и воспитание

Не только собаки декоративных пород продаются за немалые деньги. Есть и животные, к воспитанию которых нужно подходить с умом, а хозяин должен понимать свою ответственность. В частности, речь идет об американском стаффордширском терьере (амстафф).

Эта порода традиционно входит в десятку самых опасных пород. Однако малыши, которые предлагают в одном из объявлений на OLX пока может вызвать в основном восхищение. Это щенки амстаффа и им на фото – всего 9 дней. За них просят 1000 евро, что в гривневом эквиваленте – более 43 тысяч.

Щенки на доске объявлений OLX.ua.

Щенок амстаффа/ Фото из объявления на OLX.

Цвет щенков голубовато-белый, на фото — 6 девушек и три мальчика. Их к продаже предлагают из питомника, иметь отличие "Лучший представитель породы". У собак родословные линии США, Польши и Италии.

Что известно о породе амстафф

Взрослый амстафф/ Фото из объявления на OLX.

Американский стаффордширский терьер – порода, выведенная в США в XIX веке путем скрещивания английских бульдогов и терьеров. Первоначально эти собаки были созданы для участия в боях на арене. Амстаффы умны, энергичны и бесстрашны, но в то же время дружелюбны и игривы с хозяевами.

Из-за бойцовского характера могут проявляться агрессия к посторонним людям и животным, защищая свою территорию. Поэтому с раннего возраста амстафф нуждается в правильной дрессуре и достаточной физической активности. Собака со здоровой психикой всегда будет дружелюбной и толерантной. Эти собаки – преданные друзья, замечательные компаньоны, охранники и даже спортивные партнеры.

Рост: самцы – 46-48 см, самки – 43-46 см

самцы – 46-48 см, самки – 43-46 см Вес: самцы – 25-32 кг, самки – 18-25 кг

самцы – 25-32 кг, самки – 18-25 кг Продолжительность жизни: 12-16 лет

Цена амстаффа в мире

Взрослый амстафф/ Фото из объявления на OLX.

Стоимость щенков в среднем колеблется от 800 до 3000 долларов или больше (33 – 125 тыс.грн). Факторы, влияющие на цену, включают происхождение собаки, репутацию заводчика, местонахождение, возраст и состояние здоровья. Щенки от авторитетных заводчиков с чемпионскими кровными линиями могут стоить дороже.

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