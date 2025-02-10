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Королевская собака по цене квартиры: сколько в Украине стоит любимая порода Елизаветы II (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Корги известны своим особым выражением морды Новость обновлена 10 февраля 2025, 10:47
Корги известны своим особым выражением морды

Из двух подвидов породы один стал более популярен

Чистопородные собаки отдельных типов стоят в большинстве своем немало. Однако некоторые объявления предлагают собаку по необычным ценам.

Так, на днях на одном из маркетплейсов появилось объявление, где собаку породы "корги" в Днепре просят 14 тысяч долларов США — более 584 тысяч грн. Среди преимуществ указана регистрация КСУ FCI, ветпаспорт со всеми прививками и обработками по возрасту, чип. За эту сумму можно приобрести однокомнатную квартиру в Кривом Роге, Запорожье, Гостомеле, даже в Харькове и Одессе можно найти варианты жилья по этой цене.

Скриншот объявления
Скриншот объявления

Отметим, что на том же маркетплейсе есть немало объявлений с гораздо более низкой стоимостью этой породы, в том числе в 2 000 тыс. долларов (85 тыс. грн).

Что известно о породе корги

Существует две отдельные породы вельш-корги: вельш-корги пемброк и вельш-корги кардиган. Обе породы маленькие коротконогие собаки с лисьими головами и стоячими ушами. Вельш-корги пемброк – это порода пастушьих собак, происходящая из Пембрукшира, Уэльс. Эта порода приобрела популярность благодаря королеве Елизавете II, владевшей более 30 пемброками.

Королева Елизавете II со своими корги
Королева Елизавете II со своими корги

Кардиган вельш-корги больше по весу и высоте по сравнению с пемброками. Пемброк произрастает до 25-30 см, весом 9-12 кг. Взрослый корги кардиган имеет рост около 30 см и весит 15-18 кг.

Стоимость корги зависит от таких факторов, как репутация заводчика, происхождение, цвет, пол и местонахождение. Для корги пемброк цена варьируется:

  • В США — от 1000 до 3500 долларов (41 — 146 тыс.грн)
  • В Европе – от 1500 до 2500 евро (64,5 – 107 тыс. грн).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за 4 500 евро можно купить "очень эксклюзивного" померанского шпица с голубыми глазами. За шоу-собаку этой породы могут просить и больше.

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#Днепр #Животные #Собака