Королевская собака по цене квартиры: сколько в Украине стоит любимая порода Елизаветы II (фото)

Из двух подвидов породы один стал более популярен

Чистопородные собаки отдельных типов стоят в большинстве своем немало. Однако некоторые объявления предлагают собаку по необычным ценам.

Так, на днях на одном из маркетплейсов появилось объявление, где собаку породы "корги" в Днепре просят 14 тысяч долларов США — более 584 тысяч грн. Среди преимуществ указана регистрация КСУ FCI, ветпаспорт со всеми прививками и обработками по возрасту, чип. За эту сумму можно приобрести однокомнатную квартиру в Кривом Роге, Запорожье, Гостомеле, даже в Харькове и Одессе можно найти варианты жилья по этой цене.

Скриншот объявления

Отметим, что на том же маркетплейсе есть немало объявлений с гораздо более низкой стоимостью этой породы, в том числе в 2 000 тыс. долларов (85 тыс. грн).

Что известно о породе корги

Существует две отдельные породы вельш-корги: вельш-корги пемброк и вельш-корги кардиган. Обе породы маленькие коротконогие собаки с лисьими головами и стоячими ушами. Вельш-корги пемброк – это порода пастушьих собак, происходящая из Пембрукшира, Уэльс. Эта порода приобрела популярность благодаря королеве Елизавете II, владевшей более 30 пемброками.

Королева Елизавете II со своими корги

Кардиган вельш-корги больше по весу и высоте по сравнению с пемброками. Пемброк произрастает до 25-30 см, весом 9-12 кг. Взрослый корги кардиган имеет рост около 30 см и весит 15-18 кг.

Стоимость корги зависит от таких факторов, как репутация заводчика, происхождение, цвет, пол и местонахождение. Для корги пемброк цена варьируется:

В США — от 1000 до 3500 долларов (41 — 146 тыс.грн)

В Европе – от 1500 до 2500 евро (64,5 – 107 тыс. грн).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за 4 500 евро можно купить "очень эксклюзивного" померанского шпица с голубыми глазами. За шоу-собаку этой породы могут просить и больше.