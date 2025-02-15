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Можно заработать более 20 000 гривен: пенсионерам предлагают интересную работу

Автор
Евгений Устименко
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Автор
Пенсионеры
Пенсионеры. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кандидатов ждет работа со стабильной заработной платой

На фоне российской агрессии и проблем на рынке труда найти хорошую работу в Украине достаточно сложно. Однако существует вакансия для пенсионеров с хорошей зарплатой и условиями.

Соответствующее объявление опубликовано на сайте по поиску работы. Компания NOVUS ищет продавца-кассира на станцию метро "Лісова" в Киеве.

Заработная плата, которую предлагают кандидатам на вакансию — от 20 400 до 22 800 гривен.

Компания предлагает:

  • Своевременную и стабильную заработную плату;
  • Официальное трудоустройство;
  • Помощь с жильем для иногородних;
  • Бесплатное питание;
  • Бесплатное обучение и карьерный рост.

От кандидата требуется:

  • быть активным и коммуникабельным;
  • быть ответственным и внимательным к работе;
  • иметь опыт работы с продуктами питания.

Основные обязанности, которые должен исполнять кандидат:

  • заниматься выкладкой товара согласно стандартам, которые были приняты в компании;
  • следить за свежестью и качеством продукции, которой торгует компания;
  • поддерживать обязательный порядок и чистоту вверенного ему отдела.

Ранее "Телеграф" писал, что ищут пенсионеров на работу под Киевом с зарплатой четыре раза в месяц.

Теги:
#Киев #Метро #Вакансия #Продавец