Можно заработать более 20 000 гривен: пенсионерам предлагают интересную работу

Кандидатов ждет работа со стабильной заработной платой

На фоне российской агрессии и проблем на рынке труда найти хорошую работу в Украине достаточно сложно. Однако существует вакансия для пенсионеров с хорошей зарплатой и условиями.

Соответствующее объявление опубликовано на сайте по поиску работы. Компания NOVUS ищет продавца-кассира на станцию метро "Лісова" в Киеве.

Заработная плата, которую предлагают кандидатам на вакансию — от 20 400 до 22 800 гривен.

Компания предлагает:

Своевременную и стабильную заработную плату;

Официальное трудоустройство;

Помощь с жильем для иногородних;

Бесплатное питание;

Бесплатное обучение и карьерный рост.

От кандидата требуется:

быть активным и коммуникабельным;

быть ответственным и внимательным к работе;

иметь опыт работы с продуктами питания.

Основные обязанности, которые должен исполнять кандидат:

заниматься выкладкой товара согласно стандартам, которые были приняты в компании;

следить за свежестью и качеством продукции, которой торгует компания;

поддерживать обязательный порядок и чистоту вверенного ему отдела.

Ранее "Телеграф" писал, что ищут пенсионеров на работу под Киевом с зарплатой четыре раза в месяц.