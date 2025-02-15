Можно заработать более 20 000 гривен: пенсионерам предлагают интересную работу
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Кандидатов ждет работа со стабильной заработной платой
На фоне российской агрессии и проблем на рынке труда найти хорошую работу в Украине достаточно сложно. Однако существует вакансия для пенсионеров с хорошей зарплатой и условиями.
Соответствующее объявление опубликовано на сайте по поиску работы. Компания NOVUS ищет продавца-кассира на станцию метро "Лісова" в Киеве.
Заработная плата, которую предлагают кандидатам на вакансию — от 20 400 до 22 800 гривен.
Компания предлагает:
- Своевременную и стабильную заработную плату;
- Официальное трудоустройство;
- Помощь с жильем для иногородних;
- Бесплатное питание;
- Бесплатное обучение и карьерный рост.
От кандидата требуется:
- быть активным и коммуникабельным;
- быть ответственным и внимательным к работе;
- иметь опыт работы с продуктами питания.
Основные обязанности, которые должен исполнять кандидат:
- заниматься выкладкой товара согласно стандартам, которые были приняты в компании;
- следить за свежестью и качеством продукции, которой торгует компания;
- поддерживать обязательный порядок и чистоту вверенного ему отдела.
Ранее "Телеграф" писал, что ищут пенсионеров на работу под Киевом с зарплатой четыре раза в месяц.