В "АТБ" обвалилась цена на стиральный порошок: упаковка подешевела почти на 250 грн

Моющее средство Aqua Puder Color в мягкой упаковке продают за 421,90 грн вместо 671,50 грн.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В супермаркетах "АТБ" покупателей ждут выгодные акционные предложения на популярные товары. Со скидками можно приобрести шоколад, мороженое, чай, кофе, молочную продукцию, напитки, мясные изделия, а также средства для стирки, гигиены и ухода за собой.

Среди акционных предложений стоит обратить внимание и на бытовую химию: цена на синтетическое моющее средство Ariel Aqua Puder Color в мягкой упаковке весом 3 кг снизилась с 671,50 грн до 421,90 грн. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Разница между прежней и акционной стоимостью составляет 249,60 грн за одну упаковку. Это примерно 37% от первоначальной цены – заметное снижение для покупателей, которые планировали пополнить запасы средства для стирки.

В "АТБ" упаковку Ariel Aqua Puder Color весом 3 кг продают со скидкой 37%

Указанная акционная цена действует именно на эту трехкилограммовую упаковку. В пересчете на килограмм средство теперь стоит около 140,63 грн против прежних 223,83 грн, поэтому скидка особенно ощутима при покупке большой упаковки.

Как сообщал "Телеграф", выгода от акций в "АТБ" зависит от веса упаковки, цен на аналоги и того, нужен ли товар покупателю.