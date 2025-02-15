В Мюнхене подписали важную декларацию для украинцев: о чем она

Украина и Германия открывают новое пространство поддержки своим гражданам.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности правительства Германии и Украины подписали декларацию о намерениях создать украинские центры поддержки — "Unity Hubs".

Первый хаб планируется открыть в Берлине в ближайшее время. Об этом сообщает корреспондент издания "Телеграф".

Что такое "Unity Hubs" и чем они полезны ?

Центры будут оказывать помощь украинцам в Германии по:

Поиску работы в Украине и Германии;

Консультациями по добровольному возвращению на родину;

Интеграции в немецкое общество через курсы языка и культурные мероприятия.

Нэнси Фезер, министер внутренних дел Германии: "Это важный шаг для поддержки украинских беженцев и их связи с родиной. Первый "Unity Hub" в Берлине поможет людям найти работу, получить образование и вернуться домой, когда это станет возможным."

Алексей Чернышов, вице-премьер-министр Украины: "Подписание Совместной декларации о намерениях открытия украинского Unity Hub в Берлине – важный шаг для поддержки наших граждан за рубежом. Это профессиональное пространство, которое объединяет общину, бизнес и культурные инициативы. Адаптироваться, учиться и развивать свои инициативы А тем, кто будет готов, окажут всю необходимую помощь для возвращения домой.

Благодарю наших немецких партнеров за этот мощный жест солидарности. Совместными усилиями мы строим не только институциональные механизмы помощи, но и крепкий мост дружбы между Украиной и Германией".

Проект является частью инициативы Skills Alliance for Ukraine, начатой на Конференции по восстановлению Украины 2024 года. Инициатива поддерживает ветеранов, переселенцев и уязвимых групп в поиске работы и получении образования.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Германии находится около 1,25 миллионов украинских беженцев, среди которых более 360 тысяч — дети и подростки, а более 60% взрослых — женщины.

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